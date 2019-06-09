單親家庭出生…男友媽「狂嫌她身分+工作」：敢見我就拿棍子轟出去！

▲女網友難過訴說，男友媽媽嫌棄她的出身，所以處處給她臉色看。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

「男友的媽媽很不喜歡我…。」香港一名女網友表示，自己和男友從大學時期就交往，即便在一起的時間已經很長了，但對方的媽媽卻仍舊不接納她。「男友媽媽說，如果我有膽見她的話，就會拿棍棒將我轟出門，我嘗試過寫信、寄禮物等方式，卻依舊沒辦法軟化她的態度，所以我想請問大家應該怎麼做才好？」

原PO在IG「couple.murmur」上發文說，「雖然我與男友都還不到適婚年齡，但彼此都將對方視為結婚對象，男友也已經和我的家人吃過幾次飯，家人也都很喜歡他；不過我卻從沒踏進男友的家裡過，因為他的媽媽很不喜歡我，他們知道我是單親家庭出身，家世背景也不好。」

▼原PO說，男友對她很好，讓她捨不得放棄這段感情。（圖／記者李佳蓉攝）

她接著指出，「男友已經有了穩定工作，但我還只是個趕著進修的學生，所以只能靠著打工生活，收入相對也比他少很多。我男友家庭比較傳統，他的父母都希望未來媳婦能夠是收入穩定的專業人士，好比公務員等，也因為這樣我很難得到他媽媽的歡心，只要她媽媽知道我跟男友講電話，就會大聲鬧我們，還說如果我有膽子見她的話，就會拿棍棒趕我出去。」

「每逢過節我都會寄禮物過去，我也嘗試過寫信，但對方的態度都沒有軟化過。」原PO說，「雖然很難過，但我明白男朋友夾在中間也十分難受，我常見到他因爲我的關係而失眠，我很不想再給我男友壓力，但因為這件事，我都快搞到有抑鬱症了。對了，我雖然出身不好，但跟男友出門都是AA制，我都會用自己的錢買禮物給他，也從未向男友要過一分一毫的錢，但不知道為何還是得不到對方家人的接納。」

▼男友媽媽成為原PO感情中的最大阻礙。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

她最後表示，「我覺得好辛苦，但我知道問題不在於男友，他一直都對我很好，我不想因爲這樣而分手，請問應該怎麼做才好？」網友看完後都相當心疼女孩處境，紛紛留言建議，「沒必要受委屈，如果真的沒辦法，那分手或許是最好的選擇」、「最重要的是看妳男友怎麼做吧」、「就算妳們結婚了，也不會有好日子過的」、「還是早早換另一半吧…」。

也有人說，「都什麼年代了，竟然還有這樣的媽媽」、「幹嘛買禮物給對方媽媽，人家都拿冷屁股對妳了，還不趕快把錢收好買保養品犒賞自己」、「妳男友真的不夠男人，應該為了妳去勸說啊」、「我就不相信男友媽媽有這麼優」、「長痛不如短痛」、「只能順從妳自己的決定了，旁人無法左右」。