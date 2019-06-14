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影／餐廳吃飯！蒼蠅囂張降落肉餅…下秒「產卵爆生白蛆」　他看傻：是慈母

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▲▼慈母蒼蠅在肉餅上直接產卵生蛆。（圖／翻攝自臉書社團「PLAY HARD 玩硬」）

▲慈母蒼蠅在肉餅上直接產卵生蛆。（圖／翻攝自臉書社團「PLAY HARD 玩硬」）

● 內文有驚悚畫面，請斟酌觀看。

記者朱世凱／綜合報導

吃飯時如果看見蒼蠅飛到食物上，相信大家都會不耐煩地揮揮手趕走，不過香港一名網友表示，自己近日在餐廳用餐時，看見一隻蒼蠅囂張停在自己點的肉餅上，便好奇想看牠在做什麼，沒想到這隻蟲竟然當場上演「生子秀」，將一條條的蛆蟲從屁股擠出來。原PO看完不斷作嘔直呼，「真的是慈母，還怕自己孩子餓到。」

這名網友在臉書社團「PLAY HARD 玩硬」發文表示，他近日到利東商場的翠河餐廳用餐，不料吃到一半時肉餅就被母蒼蠅霸佔，更誇張的是，懷有身孕的蒼蠅還直接「產卵爆蛆」。從影片可見，一條條的白色蛆蟲就從「慈母」屁股處鑽出來，還不斷蠕動深入肉餅，迫不及待大啖美食；母蒼蠅確保孩子都順利誕下後，便頭也不回地飛走了。

▼蒼蠅屁股後面瞬間鑽出一條條的白蛆。（圖／翻攝自臉書社團「PLAY HARD 玩硬」）

▲▼慈母蒼蠅在肉餅上直接產卵生蛆。（圖／翻攝自臉書社團「PLAY HARD 玩硬」）

這段影片很快就引起網友熱議，分享次數不到一天就已經破千，大家看完這噁心的一幕後紛紛留言說，「寶寶一出生就有得吃」、「媽媽羊水破了嗎？急到直接在人家的食物中生子」、「這個咬下去，真的滿滿蛋白質」、「我不行了，好想吐」、「你的肉餅被犧牲了，你要做爸爸了」、「加蛋加5元」、「母愛真偉大」、「我重播3次是正常的嗎？」。

據悉，這隻蒼蠅應為「肉蠅」，牠們會將卵產在腐肉或糞便等腐敗有機物上，幼蟲孵化後便會以這些腐敗物為食；不過肉蠅屬於卵胎生的昆蟲，蠅卵會在雌蠅體內孵化，再直接產出幼蟲，因此，打死雌蠅時，腹端常有幼蟲噴出。所以如果當你打死一隻母肉蠅時，沒有妥善處理她的屍體，她的小孩可能就會在原地孵化。

係利東邨翠河餐廳，食食吓飯有隻”慈母”飛落我諜肉餅到產卵

Hc Keung 發佈於 2019年6月13日 星期四
ET快訊
阿翔被拍前：我in了就很難out！藏粉紅暗號悄留言

關鍵字：蒼蠅,肉餅,產卵,白蛆,慈母,餐廳,生子

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