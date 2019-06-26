香港「反修例」遊行拉台小英選情　國台辦：不作評論

▲民進黨總統初選電視政見會會後記者會，蔡英文出席。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／北京報導

香港民間團體發動反對《逃犯條例》修訂遊行後，成為綠營政治人物抨擊「一國兩制」的箭靶，並連帶影響近日蔡英文民調上升，台灣支持統一民意下降。對此，大陸國台辦發言人安峰山今天僅稱，「我們對台灣的選舉不作評論」，但他也強調，中方堅決反對任何人對香港的事務說三道四，發表不實言論。

台灣民意基金會董事長為日前宣布推出民進黨的游盈隆，而根據該會23日公布民調，香港爆發遊行後，期待兩岸統一的民意下降，減少9.1個百分點。

▲為支持香港，台灣民間人士日前在立法院前發起616撐香港反送中遊行。（圖／記者季相儒攝）

另由於香港遊行適逢民進黨內總統候選人初選，蔡英文亦因重炮抨擊大陸和「辣台妹」形象，勝過前行政院長賴清德順利出線，更在民進黨民調超過國民黨籍的高雄市長韓國瑜、前鴻海集團董事長郭台銘。

對此，安峰山在今天國台辦召開例行記者會時，被問到香港「反修例」事件影響台灣時，他首先強調，「我們對台灣的選舉不作評論」。

▲柯文哲、蔡英文、郭台銘、韓國瑜，誰能登頂2020總統大位，備受關注。（合成圖／ETtoday資料照）

但安峰山也補充，有關香港特區政府修例的問題，大陸國務院港澳辦、外交部、我辦（國台辦）都已經表明立場，堅決反對任何人對香港的事務說三道四，發表不實言論。任何在香港製造混亂和乾擾破壞香港繁榮穩定的圖謀，都是不可能得逞的。

另針對「一國兩制」推動，他重申，「和平統一、一國兩制」是充分考慮台灣實際情況，解決台灣問題的最佳方案，其具體形式也會充分考慮台灣的現實情況，聽取兩岸不同的意見建議，充分照顧台灣同胞的利益和福祉。

同時，由於日前台灣立法院通過國安法修正案，加重對於「大陸間諜」的刑罰，並納入網路間諜行為，以構建蔡政府之民主防護網。安峰山也回應，表示民進黨當局圖謀製造「一邊一國」，蓄意製造兩岸敵意，升高兩岸對抗，這樣的行徑必將遭到唾棄。

▼大陸國台辦發言人安峰山。（圖／記者陳政錄攝）