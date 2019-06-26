民進黨：擴大聲援香港「反送中」

▲台灣人到場聲援反送中遊行。（圖／翻攝臉書「巴打絲打 Facebook Club」）

記者蔣婕妤／台北報導

民主進步黨26日召開中常會，會中邀請成功大學政治系教授梁文韜以「香港陷中悲歌」為題進行專案報告，發言人李問會後轉述卓榮泰主席聽取專案報告後裁示，強調民進黨將針對「反送中」擴大聲援香港。

李問轉述，自1997年以來，香港的自由、民主、法治不斷被壓縮，快速地流失，不僅特首普選遙遙無期，人權更是每況愈下。例如，銅鑼灣書店股東及員工的失蹤案，嚴重侵犯了香港的言論自由與人權保障，所謂的「一國兩制、港人治港」，終究只是一場騙局。

卓榮泰強調，如果台灣沒有站出來聲援香港，今天的香港就會成為明日的台灣，「本黨支持香港民眾，爭取更多的民主自由和政治權利，也呼籲國際社會共同聲援，讓中國大陸正視香港人民追求普世價值的基本人權。此外，7月1日香港人民將再度走上街頭，請相關部門研議擴大聲援香港的作法」。

針對何謂擴大聲援，李問解釋，主要會在文宣部分及加強跟台灣民眾對話，還有府黨院的配合等。此外，針對明年的2020總統大選，民進黨認為，是一場「抗中保台」的保衛戰，面對紅色滲透及中國大陸統戰日益嚴重的威脅，卓榮泰呼籲國人要處處提高警覺心，團結一致。本黨的執政團隊，也會繼續強化台灣的民主防衛機制，確保台灣的民主自由。