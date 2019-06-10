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影／牛仔熱褲向上撩！他伸右手狂摸「女伴超兇俏臀」…11秒走光畫面全洩

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▲▼男生大膽撩起女孩短褲並且開始撫摸。（圖／翻攝自臉書社團「PLAY HARD 玩硬」）

▲男生大膽撩起女孩短褲並且開始撫摸。（圖／翻攝自臉書社團「PLAY HARD 玩硬」）

記者朱世凱／綜合報導

走在街上，眼前女孩的屁股蛋就這樣整個走光！香港臉書社團近日瘋傳一段影片，一名穿著無袖白衣、牛仔短褲的女孩與身穿灰衣的男子逛街，不料男子竟然大喇喇地將她的短褲往上撩起，開始用右手來回撫摸，讓女孩翹臀當場被後方民眾一覽無遺。許多網友看完都傻眼直呼「男生也太心急了！」

有網友在臉書社團「PLAY HARD 玩硬」發文指出，「到底是手癮呢？還是心癮作祟？」隨後就附上一段11秒影片，畫面可見，一對男女走在人來人往的大街上，灰衣男子不顧周遭無數目光，直接將女孩的牛仔短褲往上撩起，之後開始用右手在對方的屁股蛋下緣來回撫摸，即便身旁經過一名穿著白襯衫的路人，也無法阻止他的大膽行動。

▼女孩屁股在眾人面前露出。（圖／翻攝自臉書社團「PLAY HARD 玩硬」）

▲▼男生大膽撩起女孩短褲並且開始撫摸。（圖／翻攝自臉書社團「PLAY HARD 玩硬」）

女孩的褲子被往上掀起後，卻不為所動，仍舊緊偎在男伴手臂間，任由右半邊的翹臀光溜溜地讓眾人瞧見。這段影片很快就被網友轉載分享，大家紛紛在底下留言討論，「各取所需？」、「太肥美了吧…」、「沒穿底褲耶」、「女生好隨便的感覺」、「跟動物有什麼兩樣」、「男的很急哦！」。

也有人說，「如果是情侶的話，做什麼還要你管？」、「習慣被這樣摸，以後被非禮會不會沒感覺？」、「天啊，這要是分手了，女生形象都沒啦」、「不知道為什麼想到動物園裡的大象」、「我不會容許我女友這樣穿」、「拍的人更像變態」。還有網友分享說，「上次在街上看到有一個男的，直接把手伸進女生衣服裡摸北半球的勒，只能說世風日下啊…。」

【藍仁唔咸呂仁唔擘】 「＃手癮」定「＃心癮」哩!? ■what'sapp轉載

金喪膽發佈於 2019年6月3日 星期一
ET快訊
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關鍵字：翹臀,牛仔熱褲,走光,情侶

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