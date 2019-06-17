工作群組回「OK手勢」貼圖！他當場被主管叫去填離職單

▲工作群組回「OK」符號就被炒魷魚，讓當事者傻眼。（示意圖／資料照）

記者朱世凱／綜合報導

許多人使用通訊軟體時，習慣以簡單又可愛的貼圖表達意見，不過卻有人因此丟了飯碗。大陸一間酒吧的品牌部組長近日在微信群組傳達事項時，當中有一名員工點了「OK」手勢的表情符號做回覆，讓他當場氣得留言「不懂規矩」，最後還叫對方去辦離職手續。這段對話紀錄立刻引起網友熱議，不少人都覺得太過分，但也人點出背後陰謀。

綜合陸媒報導，此事發生在湖南省長沙市的一間酒吧，這名組長在微信的工作群組點名當事者「怪我怪我怪我咯」，並且要求對方「把今天開會說的內容做個表格」給他；當事者隨後傳出一個「OK手勢」的表情符號做回應。

組長顯然對於這個答覆不滿意，直接在群組中指責說，「收到就要回覆收到，這點規矩不懂嗎？這（OK符號）是你的收到？」遭到公然批評的當事者一句話也沒回。過了8分鐘之久，組長便寫道，「一會兒自己去找人事辦理離職手續。」

▼組長與員工的群組對話紀錄。（圖／翻攝自微博）

據丟了飯碗的苦主透露，這間酒吧先前根本沒有規定要回什麼訊息當作「收到」，事後才要求所有員工必須回覆「Roger」來接收指令，讓他憤恨不平地說，「離職手續已經辦妥了，自己工作這麼多年還是第一次遇到這種情況，還好脾氣好才忍住沒動手。」

這起事件很快引起網友關注，大家普遍指責主管做法太過偏激，「這種工作不要也罷」、「合格的管理者必須能接納不同人的交流方式和個性」、「這樣的規矩好做作」、「組長是不是年過80啊，食古不化耶」、「早知道就回嗯，氣死他」。

但也有人說，「用符號貼圖好敷衍喔」、「開除你剛好而已啦」、「回『收到』很難嗎？」、「下對上本來就要敬重些」、「我都回好的、好哇、好呀、好呦」、「回完貼圖，再回一個謝謝貼圖，不知道會不會好些？」還有人認為，組長可能對這名員工已經積怨很深，只是剛好找到理由開除他，「想趕你走，什麼都是藉口啦」、「你剛好落了把柄，怪誰？」。