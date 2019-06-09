1歲就懂玩手機！女童2歲半近視飆破900度　醫曝「恐怖7症狀」：回不去了

▲2歲半女童因為長期接觸手機，導致年紀輕輕視力就破900度。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

現在有許多爸媽因為疼愛心肝寶貝，所以願意把手機拿給孩子玩，讓他們的童年不再無趣乏味，不過大陸一名2歲半女童因為長期接觸手機，導致雙眼近視飆破900度。醫師表示，女孩的高度近視「不可逆轉」，也許隨著年齡增長，近視度數還會再加深。

綜合陸媒報導，揚州市婦幼保健院兒童眼耳鼻喉科科長劉琍醫生指出，她日前接診了一位2歲半的女孩小美（化名），小美爸媽說，女兒總是習慣性地皺眉頭、瞇眼睛，他們原先以為只是壞習慣，所以就沒多加留意，不料這個症狀已經持續快1年了，只好趕緊帶寶貝來求診。

▼小孩太早使用3C電子產品會嚴重影響視力。（示意圖／CFP）



經過散瞳驗光檢查後，劉琍發現小美雙眼近視高達900度，「小美家裡的長輩對她比較溺愛，為了哄孩子，家人從小美1歲左右開始就給她看手機。每次小美看手機時都特別安靜，所以家人就讓她看很長時間，不過正是因為過早且長期使用電子產品，才導致小美視力出現嚴重問題。」

劉琍接著說，這個症狀無法挽回，小美的視力只怕會隨著年紀增長而不斷加深，因此她也提醒，3歲以下兒童不要過早接觸手機、平板等電子產品；3至6歲孩子每天使用電子產品的時間不應超過30分鐘，最好控制在15分鐘到20分鐘以內。

▼視力受損後，未來恐怕難以復原。（示意圖／CFP）

醫師也向家長透露，兒童近視後會出現的7種早期症狀：

1.喜歡瞇眼看東西，長期瞇眼會導致眼部肌肉疲勞，近視度數加深得更快。

2.經常皺眉，皺眉可能造成眼瞼及眼外肌的變化，改變眼球形態和角膜，進而能看得清楚些。

3.經常揉眼睛，如果發現孩子經常揉眼睛，可能表示孩子視力下降了。

4.頻繁眨眼，近視的孩子因為看東西模糊，眼睛容易疲勞，往往會經常揉眼睛，間接導致慢性結膜炎及角膜損傷；如果眼部不舒服的話，孩子就可能就會習慣性地頻繁眨眼。

5.看東西離得很近，看東西離很近、看電視時不自覺地往前走，也是孩子視力變差的警訊。

6.經常拉扯眼角，這樣能減少光線散射並壓平角膜，改變屈光能力，讓東西更清晰一點，但長期拉扯眼角會造成散光。

7.經常歪頭或斜眼看東西，近視的孩子喜歡歪頭或斜眼看東西，因為這樣可以減少光線散射，消除一部分像差（Optical aberration），從而看得更清楚一些。