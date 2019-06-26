政見會／快速掃瞄這五人講了什麼　韓國瑜護高雄、郭台銘展霸氣

▲國民黨政見會。（圖／翻攝TVBS直播，下同）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的首場「國政願景電視發表會」25日晚間落幕。在整場發表會中，前鴻海董事長郭台銘一開始發言時神情略顯緊張，到後來談及經濟政策時回神，郭董霸氣立刻回穩；至於高雄市長韓國瑜，他在一開始發言時就強調不會離開高雄，頗有替自己以市長身份參選總統掀起的爭議消毒；反觀前新北市長朱立倫，表現則是四平八穩，看得出對政策掌握度的熟悉。

國民黨第一次的「國政願景電視發表會」，25日晚間選擇在高雄舉辦，主題鎖定憲政、外交、兩岸、國安。郭台銘在一開始發言時，神情略顯緊張，不時低頭看稿，但在談及經濟與國安議題時也漸漸回神，他強調自己沒有特別的本事，「我就是會經營企業、務實的賺錢」。

對於外界質疑他任上後，中國大陸會威脅富士康，郭台銘霸氣表示，這輩子沒有人可以威脅他，富士康若受到威脅，隨時有能力轉移基地。在國防政策上，郭台銘則說，不會為了買武器而買，身為三軍統帥，捍衞國家主權以及自由民主的制度是他的責任，為了人民更應該避免戰爭，「避免送我們的孩子上戰場」。

郭台銘也向支持者喊話，國民黨2020要勝選，高雄不能丟，去年民進黨搶了菜攤丟了江山，如今韓國瑜受到的質疑，是所有國民黨支持者要一起面對的危機，國民黨初選不是庶民與權貴的戰爭，他自己是黑手出身，白手起家，他的成功代表任何台灣人只要努力就有機會出頭天，他不認同用階級對立的方式激化選情，撕裂台灣，中華民國贏，國民黨才能贏。

韓國瑜一開始發言時就強調自己不會離開高雄，替自己以市長身份參選總統的爭議消毒。他表示，這次治高雄登革熱向中央要預算，級果遭受各種抹黑、潮諷，若未來高雄要更燦爛繁榮，必須要有中央參與，因此，若有機會贏得初選，保證不會離開高雄，「沒有一個總統候選人會把競選總部設在高雄，也沒有總統候選人承諾三天要在高雄上班」。

在強調自己不會離開高雄之後，韓國瑜接著把砲火轉向民進黨，他痛批民進黨執政這三年多，大量設立違法、違憲的機關，使今天的憲政非常混亂；在兩岸方面，他痛批民進黨也一直在實施意識形態的幻術，「沒有台灣獨立，獨立就是戰爭」，人類戰爭史上非常清楚戰爭會造成大量的傷亡，否則蔡政府在立法院過半為什麼不宣布獨立？

最後，韓國瑜還喊話，台灣2300萬人腦筋要清楚，希望民進黨的支持者不要再被騙了，「我們全部支持台灣優先，全力支持中華民國，不能讓民進黨用繼續政治幻術來騙我們，支持中華民國，熱愛台灣，熱愛民主。」

前新北市長朱立倫獨樹一格，在一開始登場時展現自信，不僅秀上QR碼直接宣傳過去他直播的政見，甚至自備「手板」，展示「台灣靠民主、和平靠智慧、經濟靠開放、勝利靠團結」來回應韓國瑜和郭台銘的政見。

在政見部分，朱立倫提到，2000年到現在換15任閣揆，2000年以前閣揆任期平均3.5年，2000年之後1.2年，行政院長變小媳婦，換閣揆如同家常便飯，所以必須要恢復閣揆同意權，走向憲政規定的內閣制，不能再有一個超級大總統。

朱立倫說，應該要讓年輕朋友參與民主，降低投票年齡到18歲這是應該要做，並且要有不在籍投票，讓北漂、東漂、西漂、南漂的朋友，不用舟車勞頓，就可以回來投票。他也指出，幾個月以前做民調，朱立倫、韓國瑜、郭台銘都可以贏蔡英文，但昨天TVBS公布的都輸，這是很大警訊，今天不要贏了初選，輸了大選，一定要攜手團結一心，團結才能勝選。

另一位參選人周錫瑋，雖然在發表政見過程中，提到蔡政府時有點激動，但表現也還算沈穩，發言內容大多痛批民場黨施政。他表示，當選總統做三件事，首先是廢止民進黨通過所有的國安惡法與違憲的黑機關，像是黨產會、促轉會。其次，他要告訴中國大陸國家主席習近平，他要用中華民國憲法、文化統一大陸，兩岸須合作交流共贏。

周錫瑋表示，他也要告訴美國，不要賣打不贏的F16給台灣，請美國協助台灣參加關貿組織、所有世界上應該參加的組織，同時還要跟美國談，要做朋友要彼此互相尊重，請不要把釣魚台交給日本託管，管管日本人，不要侵犯台灣的魚權。

周錫瑋還指出，他也要跟日本說把釣魚台還給台灣，漁權還給台灣，要日本對慰安婦道歉。最後，他強調自己要做一個大破大立、以民為天的總統、有勇氣的總統，請大家支持有勇氣的總統周錫瑋。

至於以孫文學校校長身份參選的張亞中，他的發言也被網友形容成是轉換成教授身份，像是在對台下的人上課，論述內容多聚焦兩岸政策。他表示，做為總統，不能只想維護安全，要重要的是要積極的創造和平，只有和平才能有安全。他當選總統，目標是把台灣打造為「國際和平區」。在兩岸方面，創造和平不是口頭說說而已，而是需要方法。

張亞中說，他的方法是，以兩岸目前的法理現狀為基礎，結束敵對狀態，簽署和平協定；他認為，兩岸未來就應以「分治不分裂」這個法理現狀為基礎，簽署和平協定，讓兩岸未來不是鬥、不是拖，而是以和平的「和合」的路徑互動發展。

張亞中指出，和平協定簽署後，兩岸不再敵對，而是整個中國這個大家庭內平等的「兄弟」關係，兩岸是共同體。而他主張的和平協定的內容一定也包括，兩岸承諾從此不再使用武力威脅對方，兩岸共同協商在國際政府間組織的共同參與。

國民黨總統初選預定舉行三場政見會，在第一場政見會結束後，第二場的時間為6月29（六）下午15:00-17:00，地點在台中福華飯店，議題鎖定青年、社會、文化、教育。第三場則是選在7月3日（三）下午晚間20:00-22:00進行，地點為台北的台大醫院國際會議中心，議題鎖定經濟、財政、環境、能源。

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