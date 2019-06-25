藍營首場政見會落幕　王金平點評：他們都沒有提到「這件事」





▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨25舉辦首場「國政願景電視發表會」順利落幕，前立法院長隨即在臉書點評，他說，藍營總統提名參選人他們講述了有關於憲政、國防、外交及兩岸關係，提出的政策很正面，但他們都沒有提到「團結」，而政策也要落實才有用。

對於政見會上五位初選參選人的政見發表，王金平認為，每位參選人國政願景都很正面，但他們都沒有談到團結，因為現在整個初選期間，很多參選人彼此間產生意見上的互相攻堅或對立，對國民黨團結產生很大傷害。

他呼籲，大家不要分彼此，好好團結，在2020好好贏回政黨輪替，這樣國家發展安全以及所有社會安定才能求得，最後才能帶來經濟的大發展。憑台灣人過去發展經濟拚經濟5-60年所得的經驗、市場、勞工、經營人才、技術、資金等非常龐大，所以兩岸問題得解、國內和諧能促成，我們的經濟發展自然會非常蓬勃，台灣淹腳目的時代又能回來，這是大家要努力的。

王金平就憲政體制方面指出，憲政這是國家根本的重要議題，在過去2000-2019年台灣經過了3任的總統，但19年中間一共換了15位行政院長，原因在於可能有些總統自己民調上、聲望上低落時候，換一個新的院長，或是有些事情覺得院長做不下去，所以再換新的院長，帶來的問題非常多。

王金平表示，國家不能一貫做長期規劃，每個院長任內都有政策，造成國家績效不能出來。大家都批評總統有權無責，有責任行政院在扛，推不到總統，總統卻有權力指揮落實競選政見，在憲政體制上大家都認為這是最重要的變更，大家都希望變更為「內閣制」。

他強調，真正要落實一定要國內和諧，朝野坐下來建立共識，大家一致行動才讓修憲能夠有機會完成，完成後還有各項相關的修法工作，配套的修法工作還是非常繁雜，一個雙首長制度修為內閣制繁瑣，一定要和諧才有辦法。

在國防方面，他認為有三個要點，第一、是人民有共同的愛國心，以色列很少人口、很小面積，卻能夠有國人的愛國心，才能一致保護國家對付阿拉伯這麼多國家。二、我們一定要給國軍無上的榮耀感，讓國軍能夠捍衛中華民國而戰，其實國家要有正確國防戰略，才有好的戰術。第三、就是軍隊一定要買對的武器，針對兩岸的軍力平衡能夠有所作用，也要買合理的價錢。

外交議題上，王金平指出，台灣外交現在過度依靠美國、傾向美國，雖然是好，但把中國大陸變成敵對國家的話，那我們傾美會產生的後遺症相當大。所以他主張在美國、在大陸、在日本之間，一定要求得平衡關係、等距關係，對國家發展保障才能產生最大效果。

最後，在兩岸問題相關政策上，王金平說，兩岸因為民進黨政府不承認九二共識，事實上九二共識已經在馬政府8年執政之間產生穩定效果，我們也簽署23個協議，對台灣產生很大的作用。

他強調，因為九二共識現在不被承認，等於被拋棄，兩岸陷入僵局。我們政府主張維護主權、維護現狀，當然有其必要，但因為九二共識沒有，換來的兩岸關係僵局，大陸一直斷我們的交、國際組織無權參與、區域組織也無權參與、兩岸的貿易協定也無法簽署，台灣未來的發展相當受到壓縮。

他認為，想兩岸新定位一定要提出新名詞替代九二共識，發揮作用。兩岸都有共同接受的新名詞兩岸關係就不再斷掉，雙邊貿易協議也可以簽、國際組織也可以參與。





▲王金平在政見會後開直播點評。（圖／翻攝臉書）