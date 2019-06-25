當選後被對岸威脅…郭董霸氣一句「到底誰怕誰」　網讚爆：真男人！

記者王致凱／綜合報導

國民黨總統初選政見會25日晚間於高雄舉行，初選參選人郭台銘第二輪答題時，回應外界對於他若當選總統，中國大陸會以富士康作為要脅的質疑。郭台銘說，「我一輩子不受人威脅」、「富士康對中國大陸經濟影響巨大，到底誰怕誰？」此話一出，網友紛紛狂讚郭董霸氣。

國民黨中央25日晚間舉辦首場「國政願景電視發表會」，主題包括憲政、外交、兩岸、國安等議題。郭台銘在第二輪答題時，針對國安問題表示，自從參選以來，外界出現各種抹黑或抹紅言論，還有人質疑會被中國大陸綁架。郭台銘鏗鏘有力得回答說，「富士康是中國大陸最大的出口商，富士康對中國大陸的出口經濟影響巨大，到底誰怕誰？」

郭台銘又說，他未來不會再參與鴻海決策，但若富士康真的受到中國大陸的威脅，隨時有能力轉移生產基地。郭台銘話鋒一轉，強調，富士康是接全球知名公司的訂單，全球佈局生產，並大酸「不像媒體中間台的蔡老闆是做大陸的內需市場，才會卑躬屈膝迎合中國大陸。」

郭台銘表示，他提出「國防靠和平」的意思並不是不買武器，而是不要「為買而買」，要擁有更高科技含量的防禦性武器，要發展展AI＋5G，提昇自主國防實力。他認為，總統不可用意識形態分化國軍，打擊士氣，「我若當總統，一定會成為三軍將士最堅強後盾，讓他們知道為何而戰？」

郭台銘最後說，「請大家看清楚誰才能挺著腰桿，帶著台灣拼經濟，保有尊嚴和中國大陸對話，我一輩子不受人威脅，也沒有人可以指使我，我是永遠的中華民國派。」

此番言論一出，網友紛紛留言狂讚，「郭董真男人」、「台灣最需要的總統」、「真男人很敢說」、「郭董就是不一樣」、「霸氣十足」、「郭董做得好！」