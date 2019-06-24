影／藍營政見會明登場　郭台銘講3次「很緊張」：不擅長國防外交議題

記者羅婉庭／台北報導

國民黨第一場國政願景發表會25日將在高雄登場。對此，國民黨總統初選參選人郭台銘透露，他昨晚跟團隊改稿改到兩點半，到早上都還在改，這一場是討論國防外交議題，是他比較不擅長的，連講3次「其實很緊張」，但兩岸議題他懂，也知道台灣目前的問題。

國政願景發表會25日晚間在高雄國際會議中心舉行，發表政策包括「憲政、外交、兩岸、國安」四個議題。郭台銘坦言，「我蠻緊張的」，到現在稿子還沒有定案，生意人希望政策帶有牛肉，然後去實現，他說「外交官我沒當過，憲法我更是不熟」，連講三次「很緊張」，在大家面前只能擠出笑容，跟大姑娘上花轎一樣。

對於發表會的備戰狀況，郭台銘說，若準備的方向太廣，容易流於口號、空洞，但如果太細，只能講一個議題，光一個兩岸議題，兩千字都寫不完。

另外，根據最新民調顯示，蔡英文、柯文哲、郭台銘三人互比，郭台銘支持率稍微落後。郭台銘對此回應，民意如流水，一天不努力人民就離你而去，他也強調自己不是為了競選而競選，是為了改變台灣。

針對高雄市長韓國瑜頻辦造勢，但民調卻沒有上升，郭台銘說，他日前跟軟銀創辦人孫正義會面，就有媒體大幅報導，「我這樣就是造經濟的勢」，他承諾在選前一定會讓大家看到成果，把西螺最好的水、米做成醬油，把嘉義砂鍋魚頭湯，用大數據送到消費者家裡。他強調自己不是在拚選舉、拚造勢，他在拚做事、拚科技，比造勢更有價值，可惜這些都媒體不報。





▲郭台銘前往台大癌醫為一線工作同仁打氣。（圖／記者呂佳賢攝）

