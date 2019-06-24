影／郭台銘喊話國民黨：若沒有王金平的陸軍，藍營2020要贏很難

記者羅婉庭／台北報導

針對前立法院長王金平仍說要選到底，但目前不考慮脫黨。對此，國民黨總統初選參選人郭台銘呼籲國民黨，要弄清楚王金平為何想要脫黨，是否有去慰問、協調，有沒有重視、有沒有發現問題，「若沒有王金平的陸軍，藍營2020要贏很難！」。

對於王金平對黨內初選規則多次的抗議，郭台銘喊話黨中央，應該要採取相關行動，並說朋友不會因為選舉忘了情份，人的友誼跟信念不會受到選舉影響，他跟王金平未來一定有機會同台辦活動。

針對國民黨內初選戰況，郭台銘說藍營現在變成「炸郭聯盟」，日前他對五人小組提議的8點，沒有一項被採用，也只有他是乖乖牌，其他人都破壞規則，黨內要求的只有他在遵守，直說黨內要重視這些問題。

他直喊自己現在面臨「一邊黑郭，一邊炸郭」的艱困局勢，呼籲國民黨2020要團結才有機會勝選，也指出媒體對於新聞報導一定要平衡、中間，暗指特定媒體總是對他不利。

郭台銘表示，國民黨在初選方面沒有做好，讓多位候選人受累，又有特定媒體對他的報導不公正、不公平，所以讓他面對黑郭、炸郭，但也強調「自己是打不死的，因為正義永遠是勝利的」。

另外，針對高雄市長韓國瑜頻辦造勢，但民調卻沒有上升，郭台銘說，他日前跟軟銀創辦人孫正義會面，就有媒體大幅報導，「我這樣就是造經濟的勢」，他承諾在選前一定會讓大家看到成果，把西螺最好的水、米做成醬油，把嘉義砂鍋魚頭湯，用大數據送到消費者家裡。他強調自己不是在拚選舉、拚造勢，他在拚做事、拚科技，比造勢更有價值，可惜這些都媒體不報。





▲郭台銘、朱立倫、王金平、韓國瑜、周錫瑋。（合成圖／ETtoday資料照）