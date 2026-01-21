鹿港天后宮「50萬光明燈」女信徒10連霸　8大點燈功效一次看

▲鹿港天后宮點燈。（示意圖／民眾提供）

想為新年求好運，點光明燈是許多人的選擇。彰化鹿港天后宮有一盞全台聞名、要價50萬元的「財運亨通斗」光明燈，被譽為最貴光明燈。這盞燈的點燈資格並非價高者得，而是需經過擲筊與八字審核。斗首仍由同一名高姓女信徒連續第十年點得，累積金額高達500萬元，虔誠程度與緣分令人稱奇。命理博士楊登嵙也為民眾整理出一篇「點燈全攻略」。

鹿港天后宮的「財運亨通斗」位於正殿最靠近主神「斗母元君」的尊貴位置，一盞要價50萬元，堪稱全台之最。廟方強調，點選此燈位的資格有嚴謹程序，信眾須先擲筊，取得最多聖杯者取得「候選資格」，接著還需經過八字格局的審核，確認其與神尊的緣分及自身福澤，最終才由廟方決定。這套機制是為了避免信仰淪為金錢競標，強調「神緣」而非「財力」。

而這位創下「十連霸」紀錄的高姓女信徒，便是每年都通過這重重關卡，顯示其與神尊緣分之深。十年來累積奉獻金額達500萬元，其虔誠與堅持成為地方一段佳話，也見證了傳統信仰中「心誠則靈」的深刻意義。

8大點燈功效一次看

除了頂級的財運亨通斗，一般民眾常見的點燈種類有哪些？各自又祈求什麼呢？命理專家楊登嵙為大家解析：

★光明燈：又稱「長明燈」或「無盡燈」，寓意燈火不熄，神光普照，破除黑暗。祈求前途光明、元辰光彩、解厄消災、啟迪智慧、身體康泰、事事如意。在新的一年，有神光照亮你，幫你驅趕身上的穢氣，正面能量多，自然能吸引更多好運。

★太歲燈：俗話說「太歲當頭座，無喜必有禍」、「太歲出現來，無病也破財」。犯太歲的人，在這一整年中可能會流年不利、百事不順，事業多困厄，身體多病變，容易破財及招惹口舌、官訟是非和小人、升遷阻滯、投資失利、人事不和及感情離合等影響，嚴重者有意外，小心有血光之災等情況出現。所以需點太歲燈，並多行善積德，可消災賜福、逢凶化吉。

★財神燈：又稱「財利燈」，祈求財神爺來點亮財富之路，祈求事業經營順利、財運亨通、財源廣進、財星高照、貴人扶助，適合各行各業。

★文昌燈：又稱「狀元燈」，增進智慧、工作仕途升遷、智慧處事，祈求讓小孩聽話乖巧、學業進步、金榜題名；大人事業前途順利、步步高升，老人心神安定、廣增福慧。適用對象為學生、公教人員、業務、受薪之上班族。

★姻緣燈：適用於未婚單身男女，助情緣姻緣浮出，早獲良緣，祈求天賜佳緣、幸福快樂、姻緣順利，已婚夫妻感情彌堅、婚姻美滿。

★藥師燈：又稱「天醫燈」、「華陀燈」，祈求身體健康、疾病消除、心靈平和、增福延壽、延年益壽、身心安樂。

★祈子燈：祈求新人婚後納吉添丁、人丁興旺，從懷孕的護產、安產，到新生兒出生的各個階段能平安順利，甚至久婚不孕者能喜獲麒麟子，德門生輝。

★寵物光明燈：藉由點光明燈的功德，獲得神佛菩薩的加持保佑，讓寵物元辰光彩、消災解厄、健康平安。

