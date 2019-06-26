國政願景郭台銘霸氣喊「中華民國最強外掛」　背後主筆是.....

▲郭台銘表示「最強外掛」的講稿最終是自己綜合各家定稿 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、李唯甄、洪靖宜、賴君欣、洪正達／高雄報導

國民黨在高雄市舉辦第一場國政願景發表會，郭台銘霸氣高喊：「我是中華民國最強外掛」，就有媒體詢問這個構想是來自於小編嗎？郭台銘回應「最後是我自己整合的」，而且還反問記者：「你不認為我是中華民國最強的經貿外掛嗎？」當場讓記者只能微笑以對。

郭台銘表示「最強外掛」這篇講稿是有來自於小編的建議，最後是自己整合的，「我就是綜合各方意見，我最厲害就是你不管你有多少的，我現在自己是選手兼導演兼教練，所以最後這個演講稿都是出自於我的，把它整合，所以才有年輕的、政治的、有經濟的，我是很用心」，郭台銘也強調這是他最不擅長的部分，未來在台北談論經濟的國政願景發表會的時候，會自己來操盤。

▲郭台銘表示「最強外掛」的講稿最終是自己綜合各家定稿 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者也接著問「開外掛」這個梗究竟是怎麼來的，郭台銘立刻反問：「你不認為我是中華民國最強的經貿外掛嗎？」當場讓記者也只能微笑以對，隨後又有電視台記者詢問，在演說方面能力自己覺得比較弱嗎？郭台銘說：「我也不想當一個演員，我也不想當一個政治家，我本來就是一個政治素人，我想我已經盡力了，但是我認為我的內容要去檢視」。

最後郭台銘在接受《ETtoday新聞雲》記者獨家訪問時，再一次重申：「外掛就是我有很多的資源，台灣現在要有人帶出去就要有外掛，我絕對是台灣最強的外掛，我要年輕人贊同我，我就是他們最強的外掛」。

▲郭台銘表示「最強外掛」的講稿最終是自己綜合各家定稿 。（圖／記者吳奕靖攝）