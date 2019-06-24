　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

普悠瑪案交長吳宏謀又上台！藍委諷：花媽認證、升官保證

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼總統府祕書長陳菊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統府祕書長陳菊。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

中華郵政5月間發生郵政物流中心招租風波，原董事長魏健宏、總經理陳憲着隨即遭交通部撤換。對此，國民黨團24日指出，蔡政府為了清除賴清德人馬，讓位給陳菊的親信、前交通部長吳宏謀。黨團總召曾銘宗嚴厲譴責民進黨政府用人完全沒有標準、只有派系分贓，只要「花媽認證、升官保證」，自己人要甚麼位置都可以，民進黨只拚大選，不顧專業素養。

曾銘宗表示，吳宏謀將於6月28日中華郵政董事會通過後上任董事長一職，中華郵政公司除辦理一般郵政業務外，也辦理存款、放款及投資業務，存款高達6.1兆元，是非常重要的國營金融機構，「但是吳宏謀有任何金融背景及金融實務經驗嗎？」。

曾銘宗抨擊，這是繼行政院前一波一銀等多家銀行董總調動，亂了套引發重大爭議後，另一次重大爭議的人事任用，民進黨用人看顏色、派系分贓，跟對人出事不必負責，還能升官，完全不避諱外界觀感，所謂負政治責任，僅是避避風頭、騙騙民眾。

曾銘宗指出，吳宏謀在2014年4月升任高雄市副市長；同年7月31日爆發高雄氣爆事件，辭去副市長之職，轉任高雄市政府顧問，5個月後，在2014年12月再度回任高雄市副市長，當時為氣爆事件下台負責，結果只是棄車保帥的假動作。

曾銘宗表示，2016年5月20日，吳宏謀升任行政院公共工程委員會主委兼政務委員；2017年11月23日，轉任台灣港務公司董事長；2018年7月16日，吳再升任交通部部長，同年12月1日因普悠瑪列車出軌重大事故，請辭負責，成為史上最短命交長，才半年吳宏謀即將接任中華郵政董事長，證明為普悠瑪列車出軌事故請辭負責也是假的。

▲▼國民黨團24日記者會 。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團24日記者會。（圖／國民黨團提供）

首席副書記長陳宜民批評，吳宏謀是工程出身，完全沒有金融背景，但是跟對人，即便是做錯事道歉下台後，還是有機會「再次跳起」，高雄氣爆死了32人，普悠瑪出軌18人罹難，吳宏謀任相關職務職期間死了50人，仍不影響其升官圖，如此厚顏無恥的人事分贓，讓人難以苟同。

陳宜民表示，吳宏謀為高雄氣爆案請辭下台，高雄氣爆國賠案，法院未把氣爆發生原因指向李長榮、中油等業者，而是直指「排水箱涵內4吋管線施工便宜行事致管線銹蝕破損」為氣爆原因。吳宏謀歷任高雄市下水道處長、工務局長、副市長，難道不用負責。

副書記長童惠珍表示，民進黨政府用人標準，永遠只有一種：不是「做對事」而是「跟對人」，哪怕造成多少民眾生命財產的損失，只要「花媽認證」就能「升官保證」，民進黨政治任命人事案，已經讓國人看得瞠目結舌、匪夷所思的地步，只有政治計算，不問專業素養，眼中只有大選，只為拚政治而已。

▲▼國民黨團24日記者會 。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團24日記者會 。（圖／國民黨團提供）

ET快訊
長榮罷工近100小時 ！工會態度放軟連3退　「禁搭便車」可調
孕婦被老公推下懸崖「只右手能動」　婆婆罵小心眼：妳沒死幹嘛報

關鍵字：吳宏謀,普悠瑪,中華郵政,國民黨,陳菊,賴清德

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

7/7凱道萬人抗議「鐵籠公投」　藍營5總統初選參選人有望合體

精障男威脅「斷侯姪女3手指」　侯友宜下令警局：保護男子及家屬

影／郭台銘喊話國民黨：若沒有王金平的陸軍，藍營2020要贏很難

影／藍營政見會明登場　郭台銘講3次「很緊張」：不擅長國防外交議題

影／開砲！郭台銘：有人說蔡英文是空心菜「我覺得蠻恰當的」

影／「國民黨現在是炸郭聯盟！」　郭台銘：一邊黑郭、一邊炸郭

影／623凱道遊行萬人冒雨　黃國昌喊話：NCC硬起來、立院速修法

韓國瑜批民進黨權力中毒　朱立倫：連民主自由都傷害

影／郭台銘、吳敦義同框挺800壯士　韓國瑜手寫卡片當場公開！

已廢止凌虐女嬰保母登記　盧秀燕：傷勢嚴重內情不單純

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

野生丁噹現身信義區！　 即興飆唱《手掌心》全場嗨了

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

韓國瑜痛批民進黨「權力中毒症」 　20萬韓粉簇擁！嘆：墮落太多...

無招牌紅糟肉、農產香蕉蛋糕　外國人帶你「高雄旗山」一日遊

辦623遊行...恐從直播界消失　館長失落：我做錯了什麼事？

飯前來一根！10天內狂瘦3公斤？　她實測香蕉減肥法成果超意外

易烊千璽愛的宣言：我只要你！　撒嬌「不要跟別人走哦！」羅志祥也尖叫

「阿翔謝忻親吻沒什麼」　吳宗憲氣她退通告：不要聯絡了

史上最大！2.5cm陳年耳垢出爐...過程曝光網友驚呆：噁心又療癒

已廢止凌虐女嬰保母登記　盧秀燕：傷勢嚴重內情不單純

汐止秀山路邊坡崩落阻151民宅出入　侯友宜：全力搶通

7女力首長簽署七大宣言　盧秀燕：總統參選人必須重視女性議題

國民黨新竹市黨部傳查封　「倒數計時貼封條」黨工憂心遭拍賣

卓榮泰：韓國瑜像石頭一直在風化　郭台銘像水晶但脆弱

民進黨不分區立委名單是第三課題　卓榮泰：要給社會新風貌

卓榮泰：民進黨不會惡意攻擊柯文哲　政策可攤開談

伴唱機授權《著作權》引反彈　蘇貞昌喊卡：再溝通拿出雙贏措施

7女同時當選縣市長創地方自治史紀錄　盧秀燕：會做得比男性好

笑稱台中醫院護理人員最吵鬧　蔡英文：照顧老人家就是要活潑

下任富翁是你！6生肖「發大財」運勢曝：鼠進場買房超旺

已廢止凌虐女嬰保母登記　盧秀燕：傷勢嚴重內情不單純

OnTheList快閃折扣LeSportsac兩折起　快搶千元旅行包、斜背包繽紛一「夏」

肉毒桿菌素除皺美英德韓四國藥廠爭食　王正坤：政府應培植產業競爭

頭份新觀光夜市動工！議員質疑業者先斬後奏　公所：沒申請

台中虐童案保母家前警民衝突！直播主出面鞠躬：造成住戶困擾　網吵爆了

北聯幫迎舊幫主盛大晚宴！　圓山飯店豪氣開百桌警將監控

汐止秀山路邊坡崩落阻151民宅出入　侯友宜：全力搶通

中職／選秀人數破紀錄預計25日公布　高中3大物搶手

保育類綠蠵龜「倒栽蔥」卡消波塊內　4人抬出後已死亡多時　

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

政治熱門新聞

雄中生合照韓國瑜　拿這本《為什..

韓國瑜深夜PO文　強調防疫不分..

轟「623大遊行」　韓國瑜：黑..

館長遊行主辦單位：人數比韓國瑜..

黃偉哲駁不實　王淺秋：是指態度

網跪求這本酸韓國瑜書…博客來回..

游盈隆怒退民進黨　陳水扁：不會..

若綠營惡意攻擊…張善政：會幫韓..

館長：再一次看見台灣人的力量

郭台銘民調微幅領先　朱立倫支持..

直播／國民黨誰出線？郭台銘支持..

韓國瑜台中場燈光暗「最美風景」

黃光芹爆：韓國瑜曾瀕臨離婚

憂登革熱疫情延燒　韓國瑜高雄造..

更多熱門

相關新聞

政見發表會先給題目　朱立倫：怕有人出槌吧

國民黨總統初選首場政見發表會於25日登場，在此之前也已經公布題目讓各參選人準備。對此，前新北市長朱立倫24日在廣播節目表示，這樣沒有任何挑戰，而為何要先給題目，朱立倫則說可能是怕有人出槌吧」。

朱立倫民調贏韓國瑜　「要讓大家喜歡國民黨」　

7/7凱道萬人反「鐵籠公投」　藍營5初選人有望合體

游盈隆退黨　蔡英文：他了解的跟事實有落差

影／郭台銘：若無王金平陸軍，藍營2020很難贏

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

震撼彈！長榮宣布將招新空服員

憲哥「收謝忻簡訊」氣炸刪好友：跪下！

218台人被送中　銬上飛機畫面曝

名嘴嗆：去華航啊　空姐爆氣反擊

LINE祝賀8週年　表情貼限時免費下載

背痛收驚「6支香全斷」！她哭喊求城隍爺真相曝

教官看新聞「這我學生機車」！窗外突吹狗螺

內勤嗆「不爽我來做」遭空姐酸長相

長榮宣布首招募「男空服員」！總座哽咽：看到地勤忙到沒吃飯很想哭

幫越配愛妻平反！他舉「8優點」PO美照吸8000網朝聖

陳子玄墾丁晨泳超辣　泳衣包不住半球

「颮線」清晨襲中部！16縣市豪大雨特報

DJ SODA正面狂晃　北半球形狀全露

人妻「私密隧道」丈夫進不去　檢查驚：陰道只有2cm

悲慘哥揪女友玩「DNA檢測」驚覺自己亂倫1年

更多

最夯影音

更多

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

野生丁噹現身信義區！　 即興飆唱《手掌心》全場嗨了

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

韓國瑜痛批民進黨「權力中毒症」 　20萬韓粉簇擁！嘆：墮落太多...

無招牌紅糟肉、農產香蕉蛋糕　外國人帶你「高雄旗山」一日遊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面