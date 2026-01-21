　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

隨機殺人擬加重刑責、嚴限假釋　藍提案設「無差別殺害人群罪」

▲▼國民黨立法院黨團召開「雙標再現！法務部修法没問題！翁曉玲提案被出征？」記者會，立委翁曉玲、副書記長陳玉珍、王鴻薇出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲立委翁曉玲。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

27歲男子張文去年年底在台北車站、北市中山區南西商圈犯下隨機殺人案，造成含他在內4死12傷，震驚社會。國民黨立委翁曉玲提出修正「中華民國刑法增訂第272條之2條文草案」，增訂條文明定無差別殺人行為係以人群為攻擊標的，應加重其刑二分之一。全案目前已一讀付委審查。

翁曉玲表示，近年來針對不特定多數人的無差別殺人事件屢見不鮮，這類隨機攻擊人群的犯罪行為，不僅難以預測，也極易引發社會恐慌，對人民生命安全與公共秩序造成嚴重衝擊，危及社會整體安全。但現行僅能依《刑法》第271條普通人罪論罪，難以充分反映無差別殺人以不特定人群為對象、高度動搖社會安定的犯罪特性。

翁曉玲指出，為回應社會對防制重大隨機暴力犯罪的期待，並補足法制不足，提案參考德國及日本相關立法例，建議在《刑法》中增訂第272條之二，設立「無差別殺害人群罪」，以強化司法對此類高度惡性犯罪的評價與處罰基礎。

翁曉玲另也提案修正「殘害人群治罪條例」，將隨機殺人納入其中，明定處死刑、無期徒刑或12年以上有期徒刑。另外外也增訂加嚴假釋條件，犯本條例之罪，受無期徒刑之執行未逾30年，有期徒刑未逾三分之二、累犯未逾四分之三，不得假釋。目前兩案皆已於日前立法院會一讀並付委審查。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
5樂天女孩「被Thank You」！她錯愕：對不起
快訊／南韓前總理遭判關23年　當庭收押
2台人生死未卜　駐處已與家屬取得聯繫「提供必要協助」
別再繳費！3職業工會列黑名單　勞保局暫停給付
土方之亂被嗆「自己大便自己收」　盧秀燕開轟：內政部應道歉
3歲童「裸下體跪地擦水」　母淚控私幼湮滅證據
快訊／台股大跌513點　台積電收最低1740
抗寒悲劇了！暖暖包塞乳溝9小時　台中女泛紅流膿

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨再公布10位議員選將　許甫、吳怡萱、林子宇將出陣

硬起來！115年度總預算持續卡關　卓榮泰要求與立法院辯論

陳亭妃未簽綠黨團「切割郭信良」3協議　林俊憲：賴清德會叫她簽吧

阿蘇山直升機墜毀2台人生死未卜　駐處已與家屬取得聯繫：提供必要協助

幼師逼3歲童脫褲全裸擦地　新北教育局重罰16萬、2涉案人已離職

土方之亂被嗆「自己的大便自己收」　盧秀燕開轟：內政部應道歉

幼師令3歲童「脫褲裸下體跪地擦水」　母淚訴鶯歌私幼湮滅證據

隨機殺人擬加重刑責、嚴限假釋　藍提案設「無差別殺害人群罪」

民進黨嗆在野不敢倒閣　羅智強反問：賴清德敢辭職一起重選嗎？

土方之亂傳開放農地回填？　民進黨駁錯誤訊息：不會修法放寬

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

民眾黨再公布10位議員選將　許甫、吳怡萱、林子宇將出陣

硬起來！115年度總預算持續卡關　卓榮泰要求與立法院辯論

陳亭妃未簽綠黨團「切割郭信良」3協議　林俊憲：賴清德會叫她簽吧

阿蘇山直升機墜毀2台人生死未卜　駐處已與家屬取得聯繫：提供必要協助

幼師逼3歲童脫褲全裸擦地　新北教育局重罰16萬、2涉案人已離職

土方之亂被嗆「自己的大便自己收」　盧秀燕開轟：內政部應道歉

幼師令3歲童「脫褲裸下體跪地擦水」　母淚訴鶯歌私幼湮滅證據

隨機殺人擬加重刑責、嚴限假釋　藍提案設「無差別殺害人群罪」

民進黨嗆在野不敢倒閣　羅智強反問：賴清德敢辭職一起重選嗎？

土方之亂傳開放農地回填？　民進黨駁錯誤訊息：不會修法放寬

民眾黨再公布10位議員選將　許甫、吳怡萱、林子宇將出陣

《生存王2》祖雄受傷　「好想趕快回家帶小孩」　「被迫繼續面對小姨子」

屋內飄濃烈惡臭！桃園警破門見獨居翁赤裸倒地　急送醫搶救

家戶屋頂太陽光電加速計畫開跑　台東即日起受理申請

翠峰至大禹嶺、台8線107K至大禹嶺入夜管制　武嶺至松雪樓封閉

硬起來！115年度總預算持續卡關　卓榮泰要求與立法院辯論

5樂天女孩「被Thank You」她很錯愕！真心話全說了：不支持用銷量衡量價值

沒人下去過「火山口裡」！直升機墜阿蘇　消防嘆：搜救是未知數

桃機臨時停機坪第二階段1/30啟用　增16架次停放空間

川普關稅效應擴大！近4成台灣企業將赴美投資　半導體成主力

【卡正經欸】妹妹葬禮上跟著誦經節奏起舞！背後原因藏洋蔥

政治熱門新聞

LIVE／賴清德缺席但「清德宗蒞臨」　藍白甲動應戰彈劾審查會

藍白甲動應戰彈劾案審查會　吳思瑤曬現場照酸：連自己人都不捧場

土方之亂！中市府怒轟中央配套沒到位

黃國昌、黃珊珊6白委確定請辭　韓國瑜：即使離開但情誼長長久久

幼師令3歲童「脫褲裸下體跪地擦水」　母淚訴鶯歌私幼湮滅證據

2026竹市民調　王婉諭：思考投入新竹市長選舉「本土陣營須合作」

被嗆「大便自己收」　盧秀燕：內政部應道歉

批民進黨拿人民當肉票　黃國昌：第一次看到立院給錢政院不要

賴清德不出席立院彈劾案審查　傅崐萁控：就任1年半掏空台灣40.5兆

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

海委會「海洋白皮書」淪洗經歷？　女裝總經理變編纂委員

誤拿密件綠調監視器　黃國昌嗆：我自己繳回去的「要不要道歉？」

林楚茵邀原民少棒隊師生觀看《冠軍之路》　卓榮泰現身支持

分析柯志恩民調領先賴瑞隆「3原因」　黃暐瀚：綠營內部團結輸了

更多熱門

相關新聞

殺人犯假釋又割傷鄰居搶劫　法官不准交保

殺人犯假釋又割傷鄰居搶劫　法官不准交保

新北市男子李叢安曾犯殺人罪被合併判刑17年定讞入監，去年（2025年）假釋期間缺錢養家，涉持刀在所住社區隨機挑選1位律師鄰居搶劫，割傷對方頭部分文未得就逃離，落網後被羈押至今，台北地院一審日前依加重強盜未遂罪判刑4年2月，李男聲請交保，主張已獲被害人原諒、願接受電子監控防逃，一審合議庭駁回他的聲請，可抗告。

協助破解張文筆電加密軟體　華碩澄清「誤解、非事實」

協助破解張文筆電加密軟體　華碩澄清「誤解、非事實」

臉書限動揚言「殺害總統」！嘉義男訊後限制住居

臉書限動揚言「殺害總統」！嘉義男訊後限制住居

幾乎零社交　北檢定張文無共犯

幾乎零社交　北檢定張文無共犯

LIVE／張文台北街頭殺3人　北檢說明調查結果

LIVE／張文台北街頭殺3人　北檢說明調查結果

關鍵字：

隨機殺人加重刑責假釋無差別殺害人群罪

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

八點檔女星被查出不易受孕　突昏倒送醫「一驗懷孕了」

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

媽電子廠「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面