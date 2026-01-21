隨機殺人擬加重刑責、嚴限假釋　藍提案設「無差別殺害人群罪」

▲立委翁曉玲。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

27歲男子張文去年年底在台北車站、北市中山區南西商圈犯下隨機殺人案，造成含他在內4死12傷，震驚社會。國民黨立委翁曉玲提出修正「中華民國刑法增訂第272條之2條文草案」，增訂條文明定無差別殺人行為係以人群為攻擊標的，應加重其刑二分之一。全案目前已一讀付委審查。

翁曉玲表示，近年來針對不特定多數人的無差別殺人事件屢見不鮮，這類隨機攻擊人群的犯罪行為，不僅難以預測，也極易引發社會恐慌，對人民生命安全與公共秩序造成嚴重衝擊，危及社會整體安全。但現行僅能依《刑法》第271條普通人罪論罪，難以充分反映無差別殺人以不特定人群為對象、高度動搖社會安定的犯罪特性。

翁曉玲指出，為回應社會對防制重大隨機暴力犯罪的期待，並補足法制不足，提案參考德國及日本相關立法例，建議在《刑法》中增訂第272條之二，設立「無差別殺害人群罪」，以強化司法對此類高度惡性犯罪的評價與處罰基礎。

翁曉玲另也提案修正「殘害人群治罪條例」，將隨機殺人納入其中，明定處死刑、無期徒刑或12年以上有期徒刑。另外外也增訂加嚴假釋條件，犯本條例之罪，受無期徒刑之執行未逾30年，有期徒刑未逾三分之二、累犯未逾四分之三，不得假釋。目前兩案皆已於日前立法院會一讀並付委審查。

