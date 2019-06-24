影／「國民黨現在是炸郭聯盟！」　郭台銘：一邊黑郭、一邊炸郭

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨初選戰況，國民黨總統初選參選人郭台銘24日表示，國民黨現在是「炸郭聯盟，我提的8點，沒有一項採用，只有我接受乖乖牌，其他人都破壞，只有我遵守」，認為自己面臨「一邊黑郭，一邊炸郭」，他再次呼籲國民黨2020要團結才有機會勝選。

郭台銘表示，國民黨在初選方面沒有做好，讓多位候選人受累，又有特定媒體對他的報導不公正、不公平，所以他現在面臨的是「一邊黑郭，一邊炸郭」，直說媒體報導要中間，不然就無法無天，但他強調，自己是打不死的，正義永遠是勝利的。

第一場國民黨國政願景發表會25日將在高雄登場，郭台銘透露，他昨晚跟團隊改稿改到兩點半，到早上都還在改，25日的議題「憲政、外交、兩岸、國安」，是他比較不擅長的，但兩岸議題他懂，也知道台灣目前的問題，他說，若準備的方向太廣，容易流於口號、空洞，但如果太細，只能講一個議題，光一個兩岸議題，兩千字都寫不完。

他坦言，「我蠻緊張的」，到現在稿子還沒有定案，生意人希望政策帶有牛肉，然後去實現，他說「外交官我沒當過，憲法我更是不熟」，連講三次「很緊張」，在大家面前只能擠出笑容，跟大姑娘上花轎一樣。





▲郭台銘24日前往台大癌醫為一線工作同仁打氣。（圖／記者呂佳賢攝）