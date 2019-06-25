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朱立倫酸政見會：我有多年行政經驗「朗誦比賽」不用臨時抱佛腳

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▲朱立倫。（圖／記者羅婉庭攝）

▲前新北市長朱立倫參加楊志良新書發表會。（圖／朱辦提供，下同）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫25日上午表示，對於晚上的朗誦比賽，他還是會以過去半年來提出的27項政見向大家報告，自己有長期的行政經驗，不需要臨時抱佛腳，把實際上認為台灣應該怎麼做、怎麼走告訴大家。

朱立倫24日專訪中說先公布政見會題目是國民黨中央「怕有人凸槌」；對此，他說明沒有針對特定人，大家都有可能凸槌，但過去並沒有政見會直接公布題目變成朗誦比賽的案例。

另外，據說高雄市長韓國瑜會帶助選團去政見會，並請了12位卸任首長，30多位學者及國民黨智庫鑽研相關議題，朱立倫表示，自己陣營也會有一些朋友、志工一起去，但大家都是黨內同志，韓市長的助選團可能也是他的朋友或郭台銘的朋友。

朱立倫說，國民黨整體民調下滑，民進黨反而是上升，尤其是總統蔡英文，這是藍營最大危機，初選沒有提升候選人戰力，反倒讓國民黨內互打，產生嚴重後果，就是不論政黨支持度或政黨對比時被綠營超越，未來局勢變成「誰贏初選就丟大選」，這是他最不樂見的。

前衛生署長楊志良諷刺，藍營每個候選人都適合當總統，「不要吵、不要鬧、乾脆抽籤算了」，晚上的政見會也沒必要辦，題目也都沒有核心。朱立倫表示，楊署長是他的老朋友，一向直言不諱，好的候選人要提出好的政見，用過去經驗證實出來，他未來也會持續往這方面努力。

▲朱立倫參加楊志良新書發表會 。（圖／朱辦提供）

▲朱立倫參加楊志良新書發表會 。（圖／朱辦提供）

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關鍵字：朱立倫,2020總統大選,國民黨,初選,國政願景發表會

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