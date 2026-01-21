陳亭妃未簽綠黨團「切割郭信良」3協議　林俊憲：賴清德會叫她簽吧

▲民進黨中常會前台南立委郭國文、林俊憲陸續到場。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨台南市初選勝選人陳亭妃昨拜會台南市議長邱莉莉，希望為初選紛爭破冰，卻因陳亭妃未簽署議員提出的「切割郭信良」3點協議保證，雙方不歡而散。對此，綠委郭國文今（21日）受訪時表示，恐怕需要多點溝通，其實也可以先簽一點、保留一點、另外一點再談。綠委林俊憲則認為，應該每個人看到那三點都會簽，身為市長候選人，不該再跟他（郭信良）有奇奇怪怪的關係。至於陳亭妃表達要跟賴清德請益，林回應，賴清德主席一定叫陳亭妃馬上簽吧！

根據曝光的協議內容，這份「2026民進黨勝選共同聲明」提出三點包括：第一，秉持民進黨創黨40週年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。第二，不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。第三，大選後的正、副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長候選人。

對於陳亭妃未簽連署單，郭國文表示，能見面都是好事情，選舉完後大家還停留在選舉過程的理念分歧，希望多碰幾次面、溝通幾次，讓大家共識差距縮小，當然有些可能無法一時完成的，就暫時擱置，2026最終的目標還是勝選。

對於三點協議，郭國文坦言，一時之間恐怕需要多點溝通，其實也可以先簽一點、保留一點、另外一點再談，各種方式可以處理，不要一下子全簽或是全部不簽，可以漸進式達成共識。至於陳亭妃是否能成功整合？郭表示，候選人的角色很重要，基本上要化解和溝通，相信每個候選人能初選過關，會有這樣的能耐。

對於初選結果，林俊憲受訪時則表示，他在選前就公開說，初選結果出來後每個人都要接受，這是黨員的責任，對今天提名，當然每個黨員都要接受黨中央的安排。

至於三點協議部分，林俊憲坦言，這是台南市面對的隱憂、危機，大家不能裝作這個裂痕沒有看見，這需要候選人排除，畢竟這些議員過去曾受到傷害，這個恩怨是陳亭妃、郭信良過去弄出來的，兩次議長選舉都發生跑票的事情，對議員傷害很大，這需要一點智慧、耐心縫合。

若陳亭妃堅持不簽協議，議員是否不會全力相挺？林俊憲表示，不知道未來會如何發展，不曉得外界怎麼看議員提出的三點，但應該每個人看到那三點，隨時都可以簽啦。

林俊憲提到，尤其郭信良在台南牽扯光電弊案、貪污案，陳亭妃身為一個市長候選人，不應該再跟他有一些奇奇怪怪的關係，也能借議員這三點要求，對外界做出宣示，這需要大家用智慧解決。

至於初選後是否有跟陳亭妃接觸？林俊憲回應，在黨團、立法院開會每週都會見面，沒有問題啦。而陳亭妃表示，要向賴清德主席請益，林則回應，請益？那賴清德主席一定叫陳亭妃馬上簽吧！