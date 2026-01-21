　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳亭妃未簽綠黨團「切割郭信良」3協議　林俊憲：賴清德會叫她簽吧

▲▼民進黨中常會前台南立委郭國文、林俊憲陸續到場。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨中常會前台南立委郭國文、林俊憲陸續到場。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨台南市初選勝選人陳亭妃昨拜會台南市議長邱莉莉，希望為初選紛爭破冰，卻因陳亭妃未簽署議員提出的「切割郭信良」3點協議保證，雙方不歡而散。對此，綠委郭國文今（21日）受訪時表示，恐怕需要多點溝通，其實也可以先簽一點、保留一點、另外一點再談。綠委林俊憲則認為，應該每個人看到那三點都會簽，身為市長候選人，不該再跟他（郭信良）有奇奇怪怪的關係。至於陳亭妃表達要跟賴清德請益，林回應，賴清德主席一定叫陳亭妃馬上簽吧！

▲▼民進黨中常會前台南立委郭國文、林俊憲陸續到場。（圖／記者湯興漢攝）

根據曝光的協議內容，這份「2026民進黨勝選共同聲明」提出三點包括：第一，秉持民進黨創黨40週年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。第二，不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。第三，大選後的正、副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長候選人。

對於陳亭妃未簽連署單，郭國文表示，能見面都是好事情，選舉完後大家還停留在選舉過程的理念分歧，希望多碰幾次面、溝通幾次，讓大家共識差距縮小，當然有些可能無法一時完成的，就暫時擱置，2026最終的目標還是勝選。

對於三點協議，郭國文坦言，一時之間恐怕需要多點溝通，其實也可以先簽一點、保留一點、另外一點再談，各種方式可以處理，不要一下子全簽或是全部不簽，可以漸進式達成共識。至於陳亭妃是否能成功整合？郭表示，候選人的角色很重要，基本上要化解和溝通，相信每個候選人能初選過關，會有這樣的能耐。

對於初選結果，林俊憲受訪時則表示，他在選前就公開說，初選結果出來後每個人都要接受，這是黨員的責任，對今天提名，當然每個黨員都要接受黨中央的安排。

至於三點協議部分，林俊憲坦言，這是台南市面對的隱憂、危機，大家不能裝作這個裂痕沒有看見，這需要候選人排除，畢竟這些議員過去曾受到傷害，這個恩怨是陳亭妃、郭信良過去弄出來的，兩次議長選舉都發生跑票的事情，對議員傷害很大，這需要一點智慧、耐心縫合。

若陳亭妃堅持不簽協議，議員是否不會全力相挺？林俊憲表示，不知道未來會如何發展，不曉得外界怎麼看議員提出的三點，但應該每個人看到那三點，隨時都可以簽啦。

林俊憲提到，尤其郭信良在台南牽扯光電弊案、貪污案，陳亭妃身為一個市長候選人，不應該再跟他有一些奇奇怪怪的關係，也能借議員這三點要求，對外界做出宣示，這需要大家用智慧解決。

至於初選後是否有跟陳亭妃接觸？林俊憲回應，在黨團、立法院開會每週都會見面，沒有問題啦。而陳亭妃表示，要向賴清德主席請益，林則回應，請益？那賴清德主席一定叫陳亭妃馬上簽吧！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
5樂天女孩「被Thank You」！她錯愕：對不起
快訊／南韓前總理遭判關23年　當庭收押
2台人生死未卜　駐處已與家屬取得聯繫「提供必要協助」
別再繳費！3職業工會列黑名單　勞保局暫停給付
土方之亂被嗆「自己大便自己收」　盧秀燕開轟：內政部應道歉
3歲童「裸下體跪地擦水」　母淚控私幼湮滅證據
快訊／台股大跌513點　台積電收最低1740
抗寒悲劇了！暖暖包塞乳溝9小時　台中女泛紅流膿

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨再公布10位議員選將　許甫、吳怡萱、林子宇進軍地方

硬起來！115年度總預算持續卡關　卓榮泰要求與立法院辯論

陳亭妃未簽綠黨團「切割郭信良」3協議　林俊憲：賴清德會叫她簽吧

阿蘇山直升機墜毀2台人生死未卜　駐處已與家屬取得聯繫：提供必要協助

幼師逼3歲童脫褲全裸擦地　新北教育局重罰16萬、2涉案人已離職

土方之亂被嗆「自己的大便自己收」　盧秀燕開轟：內政部應道歉

幼師令3歲童「脫褲裸下體跪地擦水」　母淚訴鶯歌私幼湮滅證據

隨機殺人擬加重刑責、嚴限假釋　藍提案設「無差別殺害人群罪」

民進黨嗆在野不敢倒閣　羅智強反問：賴清德敢辭職一起重選嗎？

土方之亂傳開放農地回填？　民進黨駁錯誤訊息：不會修法放寬

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

民眾黨再公布10位議員選將　許甫、吳怡萱、林子宇進軍地方

硬起來！115年度總預算持續卡關　卓榮泰要求與立法院辯論

陳亭妃未簽綠黨團「切割郭信良」3協議　林俊憲：賴清德會叫她簽吧

阿蘇山直升機墜毀2台人生死未卜　駐處已與家屬取得聯繫：提供必要協助

幼師逼3歲童脫褲全裸擦地　新北教育局重罰16萬、2涉案人已離職

土方之亂被嗆「自己的大便自己收」　盧秀燕開轟：內政部應道歉

幼師令3歲童「脫褲裸下體跪地擦水」　母淚訴鶯歌私幼湮滅證據

隨機殺人擬加重刑責、嚴限假釋　藍提案設「無差別殺害人群罪」

民進黨嗆在野不敢倒閣　羅智強反問：賴清德敢辭職一起重選嗎？

土方之亂傳開放農地回填？　民進黨駁錯誤訊息：不會修法放寬

民眾黨再公布10位議員選將　許甫、吳怡萱、林子宇進軍地方

《生存王2》祖雄受傷　「好想趕快回家帶小孩」　「被迫繼續面對小姨子」

屋內飄濃烈惡臭！桃園警破門見獨居翁赤裸倒地　急送醫搶救

家戶屋頂太陽光電加速計畫開跑　台東即日起受理申請

翠峰至大禹嶺、台8線107K至大禹嶺入夜管制　武嶺至松雪樓封閉

硬起來！115年度總預算持續卡關　卓榮泰要求與立法院辯論

5樂天女孩「被Thank You」她很錯愕！真心話全說了：不支持用銷量衡量價值

沒人下去過「火山口裡」！直升機墜阿蘇　消防嘆：搜救是未知數

桃機臨時停機坪第二階段1/30啟用　增16架次停放空間

川普關稅效應擴大！近4成台灣企業將赴美投資　半導體成主力

【陳三歲吐舌笑翻網】開箱造型提燈K到她頭！　陳其邁慘遭小馬尾妹狠瞪

政治熱門新聞

LIVE／賴清德缺席但「清德宗蒞臨」　藍白甲動應戰彈劾審查會

藍白甲動應戰彈劾案審查會　吳思瑤曬現場照酸：連自己人都不捧場

土方之亂！中市府怒轟中央配套沒到位

黃國昌、黃珊珊6白委確定請辭　韓國瑜：即使離開但情誼長長久久

幼師令3歲童「脫褲裸下體跪地擦水」　母淚訴鶯歌私幼湮滅證據

2026竹市民調　王婉諭：思考投入新竹市長選舉「本土陣營須合作」

被嗆「大便自己收」　盧秀燕：內政部應道歉

批民進黨拿人民當肉票　黃國昌：第一次看到立院給錢政院不要

賴清德不出席立院彈劾案審查　傅崐萁控：就任1年半掏空台灣40.5兆

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

海委會「海洋白皮書」淪洗經歷？　女裝總經理變編纂委員

誤拿密件綠調監視器　黃國昌嗆：我自己繳回去的「要不要道歉？」

林楚茵邀原民少棒隊師生觀看《冠軍之路》　卓榮泰現身支持

分析柯志恩民調領先賴瑞隆「3原因」　黃暐瀚：綠營內部團結輸了

更多熱門

相關新聞

民進黨嗆在野不敢倒閣　羅智強反問：賴清德敢辭職一起重選嗎？

民進黨嗆在野不敢倒閣　羅智強反問：賴清德敢辭職一起重選嗎？

立法院今（21日）針對賴清德總統彈劾案舉行全院委員會審查，民進黨立委主攻藍白提彈劾沒道理，應該要倒閣。國民黨立委羅智強反嗆，日本是首相連帶重選，賴清德若主動辭職跟國會一起改選，「我保證藍白兩黨全部舉雙手雙腳贊成。」

土方之亂傳開放農地回填？　民進黨駁錯誤訊息：不會修法放寬

土方之亂傳開放農地回填？　民進黨駁錯誤訊息：不會修法放寬

總統彈劾案　鍾佳濱嗆打假球：成為民眾黨縣市長參選人舞台

總統彈劾案　鍾佳濱嗆打假球：成為民眾黨縣市長參選人舞台

藍白甲動應戰彈劾案審查會　吳思瑤曬現場照酸：連自己人都不捧場

藍白甲動應戰彈劾案審查會　吳思瑤曬現場照酸：連自己人都不捧場

批賴清德不如高市早苗有擔當　王鴻薇：躲在憲政下繼續挑起對立

批賴清德不如高市早苗有擔當　王鴻薇：躲在憲政下繼續挑起對立

關鍵字：

陳亭妃台南初選郭信良民進黨三點協議林俊憲郭國文賴清德2026台南市長

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

八點檔女星被查出不易受孕　突昏倒送醫「一驗懷孕了」

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

媽電子廠「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面