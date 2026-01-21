　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幼師逼3歲童脫褲全裸擦地　新北教育局重罰16萬、2涉案人已離職

▲▼霸凌,兒童,男孩,小孩,欺負,孤單,哭泣。（圖／翻攝自pixabay）

▲新北市鶯歌區幼兒園驚傳不當管教。（圖／翻攝自pixabay）

記者崔至雲／新北報導

新北市鶯歌區一所私立幼兒園爆發師長霸凌、不當管教孩童案，事後更煙滅證據，甚至未把完整影片提供給教育局做裁處；民眾黨立院黨團今（21日）與陳情的H媽媽召開記者會，痛批新北教育局至今僅裁罰該幼兒園，而涉案助教及旁觀導師僅被要求各上6小時課程。對此，新北市政府教育局表示，2名涉案人員已離職，同時重罰幼兒園16萬2千元並公告列管，絕不寬貸。

H媽媽控訴，事情發生在9月10日，孩子在鶯歌幼兒園就讀小班，有天下課回家發現他全身衣服都換了，孩子稱不小心打翻水，被助教要求「脫衣服擦水」。當時沒有想太多，但事後有發生一次孩子稱他又打翻水，老師又像上次一樣叫他脫衣服擦水，當下覺得有異便寫了電子聯絡簿。班導回電，只是要提醒孩子喝水時候不要玩，「助教好意提醒，可能方法錯了，跟媽咪say個sorry」。

H媽媽指出，但孩子後續仍反應，助教是要他在全班面前脫衣服、連內褲都拿來擦水，讓她當下感到驚嚇。10月到學校看畫面時很震驚，孩子在全班面前要求脫褲子，裸著下半身拿衣服擦水。H媽媽表示，她跟園長說，怎麼早知道不當管教卻沒有通知教育局？並要求不可以刪監視器畫面，要跟教育局檢舉。園長發現堅持檢舉後，才改口會保留證據、自行通報。但教育局到學校調查時，竟發現監視器畫面早就被覆蓋，園方交手機翻拍的48秒畫面給教育局；事後園方私下約碰面，並拿出4分鐘的畫面，「我當下發現，原來園方有其他畫面，但沒有交給教育局」。

對此，新北市教育局幼兒教育科長黃英培表示，教育局接獲陳情後隔天立即到幼兒園稽查蒐證。經查證，教保人員要求幼兒自行更換衣物並擦拭地面，已經逾越合理照顧與管教範圍，不當對待成立，2名涉案人員已離職。

黃英培提到，教育局並主動比對發現園方提供翻拍監視畫面是局部放大影像，雖不影響不當對待認定事實，但已構成規避稽查重大違規，合併重罰幼兒園16萬2千元並公告列管，絕不寬貸。

教育局進一步說明，教育局於10月13日接獲家長陳情，反映幼兒於9月下旬在園期間，疑遭教保助理員不當對待。教育局隔日10月14日即派員到園稽查，園方表示原始監視器畫面已逾14日保存期限，遂提供園所留存的翻拍畫面供教育局查閱。後續教育局審查小組綜合現有影像資料及訪談相關人員等事證，明確認定該案涉及不當對待幼兒情形，並依法啟動後續調查程序。

經查，該班教保助理員及教保員因幼兒打翻水杯，要求幼兒在班級中自行脫下褲子更換並擦拭地面，相關作為已逾合理教保管教範圍，侵害幼兒尊嚴與身心安全，構成不當管教行為成立。兩名涉案人員已於10月中旬陸續離職，目前未於本市教保服務機構任職。教育局對任何不當對待幼兒行為零容忍，依法嚴正處理。

教育局強調，調查過程中，教育局並未僅採信園方說法，而是持續進行事證比對與查核。於家長反映監視器畫面內容與先前所見翻拍畫面有所差異後，教育局即刻查證確認，園方提供給教育局的影像，是將原始畫面局部放大翻拍，未完整呈現全貌，已構成規避行政稽查行為。

教育局表示，該影像呈現方式不影響原先對不當對待行為之認定，但園方規避稽查之作為，已屬重大違規，依法列入裁處。

教育局說，教育局於後續調查中，持續就園方管理與行政責任進行擴大查核，除不當對待幼兒案件外，另查獲園方有延遲通報、未依法配置人員、超額收費及園務管理缺失等多項違規情形。綜合全案違規事實，教育局已於12月下旬依法合併裁處該私立幼兒園罰鍰共計16萬2,000元，並依規定公告園所名稱。相關裁罰項目包含不當對待幼兒、延遲通報、規避稽查及園務管理缺失等。

教育局也說，已將該園列為後續重點稽查對象，持續強化監督管理，全力守護幼生就學安全。調查期間亦主動關懷家長需求，協助轉介相關幼兒心理支持資源，並尊重家長之選擇與安排。

教育局重申，對任何不當對待幼生之行為，絕不寬貸；除依法裁處外，亦同步強化幼兒園正向管教與情緒管理相關訓練，並針對曾有不當管教通報的園所提高稽查密度，確保幼兒學習環境安全。
 

01/19 全台詐欺最新數據

523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

5樂天女孩「被Thank You」！她錯愕：對不起
快訊／南韓前總理遭判關23年　當庭收押
2台人生死未卜　駐處已與家屬取得聯繫「提供必要協助」
別再繳費！3職業工會列黑名單　勞保局暫停給付
土方之亂被嗆「自己大便自己收」　盧秀燕開轟：內政部應道歉
3歲童「裸下體跪地擦水」　母淚控私幼湮滅證據
快訊／台股大跌513點　台積電收最低1740
抗寒悲劇了！暖暖包塞乳溝9小時　台中女泛紅流膿

