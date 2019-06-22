「凱子說」韓國瑜批語帶嘲諷　蘇貞昌：若拿百姓血汗錢發禮券不妥

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜日前開直播大吐苦水，說自己到行政院去「像丐幫一樣」，行政院長蘇貞昌回酸韓國瑜「當家才知柴米貴」，要韓國瑜把錢用在刀口上、「中央不會當凱子」，韓國瑜再回應，他批評蘇貞昌不該用「凱子」兩字，「我感覺語帶嘲諷」。對此，蘇貞昌22日受訪時表示，政府錢就是百姓錢，例如如果拿百姓血汗錢發禮券就是不妥。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜直播中提到，「有人要黑我，所以剪了一個剪輯，好像我是大草包一樣」，他批評，「網路上要黑，要剪貼來批判我，我也沒辦法，為了對高雄市登革熱疫情有幫助，我不好意思講，我真的是忍了一肚子辛酸啊！我到行政院去，真的像丐幫一樣，發給我錢我真的非常感謝，我從來沒有一句酸言酸語，這種口水戰對高雄沒有幫助」。

對於韓國瑜說法，蘇貞昌21日回應，當家才知柴米貴，韓國瑜做了市長才知道很多事情不簡單，中央對災害防治的態度全國一致，就是會大力補助和協助，高雄市公文一到政院才兩個工作天中央就全額答應、核實補助，不過，他也強調，「地方需要幫忙中央一定會幫，但如果給予的經費有不適當的地方，中央也一定會點出來，因為希望錢用在刀口，中央也不會當凱子」。

對於蘇貞昌說法，韓國瑜卻不認同，認為蘇貞昌「語帶嘲諷」。蘇貞昌22日受訪時回應，今年本土型登革熱都在高雄非常令他憂心，對於高雄申請補助，中央在最短的兩個工作天就全額照准，「政府不會當凱子、不會亂花，所以全額照准但是核實補助，如果說要拿百姓血汗錢發禮券我們就認為不妥，所以我特別呼籲地方首長，還是要守住地方，地方發生疫情，首長要關心土地、苦民所苦，不是為了自己的事到處亂跑」。