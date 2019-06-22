盼韓國瑜延續繆德生精神　韓粉穿國民革命軍服祝「北伐成功」

記者吳奕靖／台中報導

高雄市長韓國瑜拼國民黨2020總統初選，繼台北、花蓮、雲林造勢後，來到台中進行造勢活動，就有韓粉穿著「國民革命軍」的軍裝，預祝韓國瑜北伐成功」。

▲林姓韓粉穿國民革命軍時期的「黃埔軍服」，祝韓國瑜北伐成功」 。（圖／記者吳奕靖攝）

就在藍天行動聯盟成員的帶領下，一群人帶著國旗在會場繞行，其中還有一名穿著國民革命軍服的男子走在其中，而且還持著一面大國旗，看起來就非常的顯眼，這名穿軍服的男子姓林，他表示自己並非是軍人，而是庶民，穿這套衣服有特殊意義「是謬德生烈士，當初穿得同樣的一件衣服，這是一件國民政府北伐時期的軍服，穿這套是希望韓國瑜能夠北伐成功，到凱道到總統府，為全體的台灣的人謀福」。

▲林姓韓粉穿國民革命軍時期的「黃埔軍服」，祝韓國瑜北伐成功」 。（圖／記者吳奕靖攝）

藍天行動聯盟的成員也說，韓國瑜曾經說過要為中華民國粉身碎骨，而他們認為第一個為中華民國粉身碎苦的是謬德生上校，所以他們希望韓國瑜並非是要粉身碎骨，而是為了「國家安全、人民有錢、全力以赴」，同時也要透過林先生身上穿著這套黃埔軍服，讓總統蔡英文看見：「我們國民革命軍就是真正捍衛我們中華民國，台澎金馬這片土地自由民主」。



