挺韓商品什麼都賣什麼都不奇怪　唯獨這本書讓韓粉怒趕場

記者吳奕靖／台中報導

韓粉齊聚台中大會師，其實在現場裡頭販賣的挺韓周邊商品，還真的是琳瑯滿目，從衣服、帽子、毛巾等等，可以說是「什麼都有，什麼都不奇怪」，幾乎什麼都會有韓粉買單，但是《ETtoday新聞雲》記者就直擊，有人賣黃光芹替韓國瑜寫的書《跟著月亮走》，一擺攤就被韓粉用台語嗆：「這個..不要買」。

▲黃光芹替韓國瑜撰寫的絕版書《跟著月亮走》在挺韓現場並不受歡迎 。（圖／記者吳奕靖攝）

幾個人戴著國旗帽，手上拿著黃光芹替韓國瑜撰寫的書《跟著月亮走》，就在挺韓現場的後方開始叫賣：「韓國瑜當選，韓國瑜當選，這一本是絕版書，不會再出，收藏韓國瑜」，一聽到這句話，就有韓粉靠上來拿了書翻閱，一名韓粉翻著翻著來到最後一頁，突然間似乎發現了什麼，當場就說「這個...，不要買」，這一句話讓推銷書的人整個很尷尬。

▲黃光芹替韓國瑜撰寫的絕版書《跟著月亮走》在挺韓現場並不受歡迎 。（圖／記者吳奕靖攝）

這幾個人表示自己是出版商，帶了500本的書來到現場要賣，記者詢問買得人多嗎？其中一名女子回答才剛開始而已「應該會滿多人買的」，不過記者也問了「韓國瑜近期跟黃光芹之間好像不愉快」，這名女子回答：「這個部份，我們也不認同她」，不過才講到這句話，旁邊又有韓粉插話：「這個絕版，這個垃圾人」，當場又讓氣氛很尷尬。不過這名女子又接下去說：「我們也不認同她，但是書已經出了，也是要賣掉」。

但是似乎這本書沒有預期的販售效果，反而遭來韓粉的酸言、嗆聲，眼看這樣的情況，讓這幾名原本滿心歡喜、樂觀要來賣書的人交換意見後，只能匆匆收場。

▲黃光芹替韓國瑜撰寫的絕版書《跟著月亮走》在挺韓現場並不受歡迎 。（圖／記者吳奕靖攝）