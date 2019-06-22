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穿溜之大吉！高職生PTT現身522字「還原現場」　酸大人：投票前先做好功課

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記者黃君瀚／綜合報導

高雄市長韓國瑜21日和模範生及市長獎畢業生合影，其中一名鳳山工商的黃姓學生穿著印有「溜之大吉」的上衣上台，諷刺意味十足。黃同學今日在PTT發文，用522字還原事前和當下過程，提到這一切都是自發行為，謝謝韓市長的尊重，同時諷刺某些大人，「不尊重手中的選票，就別期待選出來的首長能尊重你。」

▲▼有學生穿著「溜之大吉」的衣服上台與韓國瑜合照。（圖／記者洪正達攝）

▲鳳山工商學生穿著「溜之大吉」的衣服上台與韓國瑜合照。（圖／記者洪正達攝／下同）

本站21日新聞〈學生合照這次穿「溜之大吉」 韓國瑜笑回：不需介意個人意見〉報導，韓國瑜在台上第一時間忍不住喃喃唸出「溜之大吉」4個字，但臉上帶著笑意，與學生合照完後還摸了一下對方的頭，雙方沒有多做交談。黃同學下台後表示，是為了想表達自己的意見，「我對韓國瑜沒什麼期待，但希望韓國瑜好好把市長做好，不要吃碗內看碗外。」

黃同學今（22）日中午在PTT高雄板（Kaohsiung）發文，提及穿「溜之大吉」上衣與韓國瑜合照是自行思考後所做的決定，表達意見不該被「非藍即綠」的狹隘視野困住。他封韓為「政治奇才」，但任憑選舉高手來經營市政，造成今日的尷尬局面，「（大人）投票前事先做好功課，以身作則，才能讓沒有投票權的年輕世代信服。」

▲▼有學生穿著「溜之大吉」的衣服上台與韓國瑜合照。（圖／記者洪正達攝）

以下為黃生於PTT高雄板522字全文：

高雄板板友午安，第一次在板上發文，若有違規煩請糾正。

我是當事人啦，想在這裡說明幾件事，順便提出我的想法。

首先，沒有人指使我做這件事，我不是某些人口中的1450，更不是被父母、媒體或PTT洗腦的可悲年輕人，我有思考能力，希望不要把非藍即綠的思想丟到我身上。另外，摸頭事件，我認為市長只是想表達關切，本人「沒有」感到不恰當，同時感謝市長及市長夫人尊重我表達的意見。

談談一年多以來我對韓市長的看法，先說結論，這位橫空出世的「政治奇才」，是不理性投票導致的必然結果。韓市長的新聞，相信這段日子大家看得多了，先以15萬票的差距，拿到高雄市執政權，又在上任後引發各式各樣的爭議，當中除了群眾放大檢視的影響外，在我看來，除了市長本身有問題，握著票的大人們也有責任。

各位可以上Youtube看一下韓國瑜最近幾場造勢的姿態，老實說，無論語調起伏或肢體語言，他在造勢場合的凝聚力的確是一等一，但那又如何，找一位選舉高手來經營市政嗎？

我想說的是：高雄人注視你，你卻注視總統府。

去年九合一大選，我看見某些大人根本連選舉公報都不看就去投票，完全憑感覺。投票前事先做好功課，以身作則，才能讓沒有投票權的年輕世代信服，你不尊重手中的選票，就別期待選出來的首長能尊重你，總統亦然。

哦對了我不是館粉，也沒有被覺醒肌肉男帶壞，僅因為這句溜之大吉出自他和韓市長的直播對話。

大概是這樣，有想到再補充~

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關鍵字：溜之大吉,韓國瑜,PTT,鄉民

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