「香腸瀑布」發大財5000條不夠搶　老闆2天沒睡覺「爽...不累」　

記者吳奕靖／台中報導

韓國瑜來到台中進行國民黨內初選造勢，從三山造勢開始就一定不會少了國瑜夜市，而國瑜夜市當中也一定會見到香腸瀑布，而被稱為「香腸瀑布哥」的李老闆說，這兩天生意好得不得了，他已經2天沒睡了，前一天就已經賣了3000條，這一場他準備了5000條香腸，應該又會賣光光。

▲國瑜夜市已不見香腸瀑布，因為5000條不夠賣，買一條要等1個多小時 。（圖／記者吳奕靖攝）

香腸瀑布哥的攤位，一共有2個人在忙著烤香腸，另外一個人忙著打包給客人，但是3個人還是趕不上排隊等待要買的顧客，記者就詢問了一名排在前面大約5位左右的一名年輕正妹，她表示自己排了一個多小時了，幾乎是快2個小時，「因為大家都在排，就算天氣很熱，還是可以忍受」，不過嘴巴說可以忍受，但是身體卻很誠實，旁邊的家人忙著拿扇子狂搧降溫。

▲國瑜夜市已不見香腸瀑布，因為5000條不夠賣，買一條要等1個多小時 。（圖／記者吳奕靖攝）

香腸瀑布哥說這幾天的生意很好，自己已經兩天沒有睡了，前一天已經賣出了3000條香腸，而22日活動當天，除了原本準備的3000條香腸以外，上午就緊急追加了2000條的香腸，總計有5000條來應付客人，香腸瀑布哥真的沒說錯，生意真的好，記者實地觀察後方的「香腸瀑布」早就像是快「枯竭」的感覺，掛著數量並不多，李老闆說：「生意好得不得了」，預計5000條應該也可以賣光。

看到香腸瀑布哥接受訪問，排隊的民眾也喊著「加油！加油！韓國瑜要加油」，只要有人喊，旁邊就會有人跟著，彼此呼應似乎也成了對抗酷熱的排隊消遣。

▲國瑜夜市已不見香腸瀑布，因為5000條不夠賣，正妹表示：買一條要等1個多小時 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國瑜夜市已不見香腸瀑布，因為5000條不夠賣，買一條要等1個多小時 。（圖／記者吳奕靖攝）