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回波接近中！第一波強降雨已過…「梅雨鋒面擺盪」豪雨接力全台再灌4天

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記者許力方／台北報導

「回波接近中！」中央氣象局持續發布9縣市大雨特報，11日台中、南投、雲林、台南及高雄已有豪雨發生，新竹以北及宜花也有大雨，預計到12日中南部地區仍有局部大雨發生，因梅雨鋒面逐漸從中部移至南部，配合西南氣流，各地容易有大雨或豪雨，其中西半部山區有局部豪雨以上等級發生機率。

氣象局預報，12日鋒面仍在台灣上空，加上西南氣流，全台有大雨或豪雨發生，其中西半部山區將出現局部豪雨等級以上降雨，各地低溫約23至25度，高溫約27至30度，感受較舒適。副局長鄭明典也觀測到，11 日深夜11時許， 有一大片「會下雨的回波」開始靠近台灣南部地區。

▲▼回波接近中！第一波強降雨已過…「梅雨鋒面擺盪」豪雨接力全台再灌4天。（圖／中央氣象局）

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▲▼回波接近中！第一波強降雨已過…「梅雨鋒面擺盪」豪雨接力全台再灌4天。（圖／中央氣象局）

▲▼大豪雨夜襲！日降19縣市警戒　全台淋5天「豪雨彈」區域出爐。（圖／NCDR）

▲回波接近中！第一波強降雨已過…中小尺度對流不斷發展「豪雨再接力」。（圖／中央氣象局、NCDR）

13日（周四）鋒面、西南氣流影響，天氣仍相當不穩定，各地都有陣雨或雷雨，且普遍達大雨或豪雨等級降雨，其中西半部山區持續可能出現局部豪雨以上等級。氣象局預測，14日（周五）鋒面將逐漸南移至巴士海峽，不過白天降雨仍明顯，西半部及東北部地區仍有局部大雨，預計要到晚上才有機會趨緩。

氣象局提醒，鋒面附近易有中尺度對流系統發展，將伴隨短時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，配合西南氣流與台灣地形交互作用影響，迎風面山區易有持續性降雨，並有局部性大雨或豪雨甚至大豪雨發生的機率。一直到15日（周六）鋒面移至巴士海峽，僅南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，有局部大雨發生機率，其他地區轉為趨緩。

▲▼回波接近中！第一波強降雨已過…「梅雨鋒面擺盪」豪雨接力全台再灌4天。（圖／中央氣象局）

▲梅雨鋒面南北擺盪，全台再灌雨4天。（圖／翻攝RAMMB）

天氣風險公司分析，11日晚間算是雨勢「相對緩和」的空檔，根據最新預報資料12日鋒面持續滯留於台灣上空，清晨起西半部各地強降雨的機會再增高。13日鋒面稍北抬至北部海面，主要降雨位於中部以北，南部稍緩，14日鋒面再度南下通過台灣，西半部與中南部山區有較大累積雨勢。15日鋒面南下至巴士海峽，除南部、台東仍有雨外，其他各地天氣轉趨穩定。

天氣風險總經理彭啟明並指出，11日台灣海峽發展起來的中小尺度對流系統一步步進逼，在一個地方發展「點火」，西半部就像野火般不斷蔓延，稱之為「閃電」，導致新竹苗栗、台中彰化、台南高雄都降下大雨。但第一波強降雨已減弱，後續還有強對流發展，因這波鋒面配合上西南風，一發不可收拾。

彭啟明表示，未來幾天天氣都非常不穩定，目前鋒面交界往中南部上下擺動，一直到14日下半天才會南移，預測模式顯示，全台到14日前都會下雨，但強度及分布區域差很大，區域變數仍大，15日開始緩和。

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