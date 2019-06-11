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快訊／鋒面進入陸地大雷雨來了　北部先強降雨「持續往南」全台總雨量曝

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲鋒面今晨已進入北部陸地。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

全台18縣市豪大雨特報，中央氣象局對苗栗縣、台中市、彰化縣發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至今天（11日）上午8時止。氣象局預報員顏增璽表示，梅雨鋒面清晨已經進入北部陸地，北部清晨至上午將先有波強降雨，下午則換中南部。根據氣象局最新預估全台3天總雨量，平地部分，中南部最多恐達500毫米；山區部分，中部也可能達800毫米。氣象局副局長鄭明典提醒各地降雨時間，「第一波桃竹苗，第二波中彰投需要防備！然後持續往南！」

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請繼續往下閱讀...

▼18縣市豪大雨特報。

天氣圖。（圖／氣象局）

顏增璽接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今滯留鋒面加上西南氣流影響，天氣非常不穩定，西半部有大雨或豪雨以上等級雨勢發生機率，東部則可能有大雨；今高溫估27到30度，南部有機會來到30到32度。

顏增璽說，鋒面今晨進入北部陸地，北部清晨至上午將先有波強降雨，下午換中南部，未來一周受鋒面影響全台都有雨；鋒面周五（14日）逐漸南移，周六（15日）、周日（16日）移到巴士海峽，屆時中部以北雨勢較緩和，以南部較明顯。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今白天全台防豪雨以上雨勢。

天氣圖。（圖／氣象局）

鄭明典今晨在臉書貼出紅外線雲圖，「最強的對流在海峽上，範圍大、紫到變白，這是最強的對流系統，而且移動緩慢！運氣好的是，目前最強的對流中心在海面上。不過，距離陸地很近，需要緊盯著這個系統的後續變化！」

鄭明典也貼出雷達回波圖，「紅色回波連結成線狀、寬帶狀，面積大、帶有密集閃電，而且移動緩慢！這種系統發生在陸地上的話，雨到哪裡就淹到哪裡，是完全可以稱為『致災性降雨系統』！目前主要紅色回波邊緣接觸陸地，請小心！」

▼鄭明典說，「最強的對流在海峽上，範圍大、紫到變白。」

天氣圖。（圖／氣象局）

鄭明典提醒，大箭頭指的地方面積小、紅色區塊連結成弧狀，也是閃電密集，「這種系統會有短延時強降雨，也是要小心！」

根據氣象局最新一報資料，估今到周四的各地總雨量，平地部分以彰化縣、南投縣300到500毫米最多；山區部分，以南投縣500到800毫米最多。

▼未來24小時累積雨量預測，點圖可放大。

天氣圖。（圖／氣象局）

▼未來3天累積雨量預測，點圖可放大。

天氣圖。（圖／氣象局）

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關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,鄭明典,鋒面

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