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「豪大雷雨彈」襲高屏！20縣市警報齊發　撐過今天就放晴

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▲▼下雨,梅雨,暴雨。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲受到滯留鋒南移影響，許多地區將下大雷雨。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者葉國吏／綜合報導

受到「滯留鋒」南移對流強度增強，台灣許多地區從13日晚間開始就開始將下豪大雷雨，氣象局針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至07時45分止。氣象專家吳德榮提醒，這波雨勢將持續到今(14)日中午前，要小心淹水。

▲▼高屏地區大雷雨。（圖／翻攝中央氣象局）

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▲高屏地區大雷雨。（圖／翻攝中央氣象局）

中央氣象局預報員張承傳表示，今(14)日中午是鋒面影響最明顯的時候，各地都是有陣雨或雷雨的天氣，尤其彰化以北、南投地區及雲林以南山區會有普遍性大雨及局部豪雨發生，雲林以南平地及東半部山區也有大雨發生的機率。

▲▼ 衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲嘉義山區一夜雨量破百毫米。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象局也針對新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣發佈豪雨特報；台北市、宜蘭縣、花蓮縣、彰化縣、嘉義市、台東縣、澎湖縣發佈大雨特報。

預報員提醒，今日中午前西半部地區容易有短時強降雨、雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，請多注意，下午過後隨著鋒面逐漸離開，雨勢將會趨緩，到了晚上大部分地方的降雨都可望停下來，剩下花東及南部地區仍有局部降雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今(14)日白天受「滯留鋒」影響，有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…等)發生的機率。低漥地區防淹水；山區已累積大量降雨，易有塌方、落石、土石流發生，應避免到山區活動。

▲▼ 衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲ 衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

今晚起降雨緩和，結束四天的強降雨。北部氣溫約22至26度、中部23至27度、南部24至30度、東部23至29度。

吳德榮表示，週六、日(15、16日)「滯留鋒」南移至巴士海峽，北台灣轉晴、白天微熱，高溫將回到30度以上，早晚稍涼；其他地區天氣亦明顯好轉，僅南台灣及中部山區有局部短暫陣雨的機率；由於山區土石含水量多，活動仍應注意安全。

下週一(17日)「滯留鋒」殘餘水氣北移，仍帶來局部陣雨的機率，尤其在午後。下週二(18日)「滯留鋒」移至北部海面，中南部因在西南風迎風面，有局部陣雨；午後亦有對流發展的機率。下週三 (19日)天氣晴朗炎熱；中南部清晨有局部短暫陣雨，山區午後亦有對流發展的機率。下週四(20日)「滯留鋒」在北部海面，水氣增多，大氣不穩定度及降雨機率皆提高，模式模擬仍在調整中，影響程度需持續觀察。

出版：06：16

更新：07：00

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關鍵字：氣象,氣象雲,吳德榮

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