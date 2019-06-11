從小被當公主養！妹子笑切「一盒謎樣水果」孝敬爸媽　網看傻：重新認識了

▲這個橫切面有人誇讚可愛，有的人卻很驚恐，覺得密集恐懼症要發作了。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

許多人從小嬌生慣養，沒什麼機會做到家事，更別說煮飯做菜了！一名網友日前發文表示，有位朋友心血來潮切水果給家人吃，結果成品讓他摸不著頭緒，直問「這到底是什麼水果？」雖然有少數人一看便知，但大部分鄉民都驚呆，表示完全認不出來。

網友在PTT笨版分享一張水果照，解釋道「強者我朋友表示，她不太常做家事，從小被當公主慣養著，今天難得切了一盤水果給家人吃。」只見保鮮盒中，裝著一片片紅皮白肉的水果切片，模樣十分奇特，看起來蠻有水分，口感應該也不錯。

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其實，這謎樣水果正是大家常吃的「蓮霧」，只不過大部分的吃法，不是整顆洗來吃，就是從屁股到頭剖半，而這種橫切面的處理方式，還是第一次看到。

▲蓮霧本尊。（圖／達志影像）

照片一出引起熱議，鄉民紛紛回應，「刷新三觀」、「我吃過削皮的棗子...完全猜不出是什麼鬼」、「以為是新品種的蘿蔔或山藥咧」、「紅皮醋酸花」、「有點可怕+1」、「這是某個平行世界的蓮霧切法嗎」、「切到蓮霧的媽媽也認不得」。

當然也有些明眼人一看便知，「原來蓮霧橫切是這個樣子，見識到了」、「哈哈哈哈有看出是蓮霧，而且不知道為什麼，我覺得這樣蠻好看的欸」、「一眼就覺得是蓮霧」。

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