連日豪雨農損達1102萬　一期水稻最慘被害面積達1865公頃

▲連日豪雨造成一期水稻嚴重損害。（示意圖／花蓮農改場提供）

記者許展溢／台北報導

連日大雨，農委會今（13日）發布最新農業災情，截至下午5點全台農作已損失超過1102萬元，又以一期水稻最嚴重。農委會主委陳吉仲今天到彰化縣視察葡萄落果災損，現場指出將針對葡萄給予現金救助外，農民也可申請低利貸款。

農委會表示，農損以雲林縣損失812萬元最嚴重，其次台中市損失117萬元及苗栗縣損失97萬元。農作物被害面積1896公頃，損害程度5%，換算無收穫面積97公頃，受損作物主要為一期水稻，被害面積1865公頃，損害程度5%，換算無收穫面積91公頃，損失金額1008萬元，其次為西瓜、竹筍、食用玉米、冬瓜等。

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彰化縣葡萄栽種面積約1200公頃，連日也受大雨影響，不少葡萄果粒因含水分過多，導致落果甚至腐爛。陳吉仲今天則和農糧署、台中區農業改良場等單位到彰化了解此情況。經勘查評估後，陳吉仲指示，由農委會於當日主動公告彰化縣為葡萄天然災害現金救助地區，並呼籲受災農民儘速至當地公所申請。

▲農委會主委陳吉仲到彰化視察葡萄落果情況。（圖／農委會提供）

農委會表示，針對葡萄給予現金救助外，農民也可申請低利貸款。台中區農業改良場、農糧署中區分署將配合地方政府辦理勘災等相關救助作業，也請地方政府加速配合辦理勘災作業，督導轄內公所儘速完成救助勘查及抽查工作，讓農民儘早領取救助金，以加速協助農民復耕、復建。



另外，部分葡萄田區有晚腐病情形，陳吉仲表示，將啟動技術服務團，協助農民後續田間管理、安全用藥等技術指導，並請改良場將防治方法拍攝成示範影片提供農民參考。而溫網室設施有助降低異常天候對農作物的危害，也將持續推動設施型農業，原補助捲揚式防雨設施，補助比率為3分之1，每0.1公頃最高補助15萬元，將提高補助比率為2分之1，最高補助22.5萬元。若搭配簡易式塑膠布溫室，補助比率2分之1，每0.1公頃最高補助32.5萬元，合計55萬元。