影／暴雨淹上小腿！崑山科大「水樂園開幕」　學長淡定：你一年級喔？

記者黃君瀚／綜合報導

受滯留鋒面徘徊及西南氣流影響，台南、高雄等南部縣市被列入淹水警戒區域。就有崑山科技大學學生在網路上分享淹水實況，照片中汽車艱難在水中前行、濺起大片浪花，走在校園中水淹上腳踝，水樂園宣告開幕；不過身為老鳥的學長見此景象倒是冷靜淡定，「你一年級喔」？

▲豪雨南下，崑山科技大學學生網上回報淹水了。（圖／翻攝PTT）

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台南崑山科技大學學生11日中午在PTT發文，拍下5張校園內外大雨淹水照片，直呼暴雨淹超大，語氣中略帶興奮，此時水位已過了腳踝接近小腿，「超扯的，讀崑山科技學店以來第一次遇到淹水！」

▲崑山生校內、校外拍下多張照片，提到水已淹過腳踝、接近小腿。（圖／翻攝PTT）

「崑山水樂園開幕」！他說，看到外面這淹水的景象和大雨雨勢，不知道學校會不會宣布下午停止上課，畢竟課表上等一會還有2堂，「水沒退的話就不想上課了」。

文章貼上網，許多網友直呼見怪不怪，每次大雨幾乎都淹水，「這麼淺，深一點再來」、「恭喜達成崑山人認證」、「水居然蠻乾淨的」、「沒過膝蓋不值得報，積水而已」、「第一次遇到？你一年級喔」、「以前崑山都淹一層樓的的」、「你新生逆？我當年都騎水上摩托車」、「大驚小怪，這根本雨天日常好嗎？」

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