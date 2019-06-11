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1歲女高鐵上講不停！媽「裝備齊全」回家路超煎熬　心累許願：想要母嬰車廂

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▲▼高鐵，高鐵車廂，高鐵座位，讓座。（圖／資料照）

▲高鐵。（圖／本報資料照）

網搜小組／綜合報導

家中沒有車子的父母，帶小孩子都必須乘坐大眾交通工具，卻也是他們煎熬的時刻。一名媽媽每個月都要帶年幼的女兒坐高鐵回家，但是女兒無可避免會發出聲音，即使再怎麼哄也沒用，讓她壓力超大，直呼好想有一節「母嬰車廂」讓大家一起吵。貼文一出網友們都心有戚戚，也讚說這個建議很不錯，認為就算吵，裡面的乘客都是爸媽，應該比較能互相理解。

「那一個半小時實在煎熬。」一名媽媽在PTT女孩版上心累發文，她表示自己目前留職停薪獨自帶小孩，每個月都會帶1歲多的女兒回高雄娘家找家人，不過回家的路途卻每次都讓她心驚膽顫，原因是她搭高鐵，很怕孩子在密閉空間吵到其他乘客。

請繼續往下閱讀...

媽媽表示，每次搭車時，她都必須把手機充飽電、餅乾玩具塞滿背帶綁在身上，還要一邊祈禱女兒要乖乖不要大吵大鬧。她表示，女兒4個月大的時候，雖然沒有哭鬧，但是卻咿咿啊啊的一直講話，雖然已經一直哄她分散注意力，但後方乘客還是直接探頭，彷彿不開心媽媽為何不阻止女兒發出聲音，「後來只能拖著行李去找列車長，請他給我進去車上的哺乳室內到終點站。」

▲苦惱,頭痛,女人,女孩。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲媽媽每次帶孩子搭車，都好擔心孩子吵鬧，承受不少壓力。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

原po表示，現在女兒已經差不多1歲半，正是牙牙學語的年紀，讓她壓力更大，叫孩子小聲她只會更大聲，讓他們頻頻接收到路人關切的眼光。

她也無奈表示，每次搭高鐵的時候都好希望高鐵能專門開設一節「母嬰車廂」，把媽媽跟小孩都聚集在一起，「因為大家的都會吵，不用擔心小孩吵到其他人。」如果不怕吵的人也可以搭這節車廂，怕吵的就選擇其他車廂，也許這樣能讓爸媽們壓力小一些，也讓大家更有乘車品質。

▲▼母子,兒子,小孩,嬰兒。（圖／示意圖／pixabay）

▲小孩子安靜時像天使，吵鬧時就讓人崩潰。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

對此不少網友都很贊同原po想法，「這提議不錯」、「台鐵好像有親子車廂」、「贊成設立親子車廂」、「大家都吵也比較能理解」、「要不要建議高鐵看看」。雖然有人認為母嬰車廂可能會有「睡著的小孩被在哭的吵醒，最後哭成一團的局面」，但原po表示畢竟都是爸媽，應該更可以理解。

也有人安慰說，不得已只能坐大眾交通工具的爸媽真的很辛苦，「會哄的話，雖然吵但是可以容忍」、「不用太在意他人眼光，有盡力安撫就好了」、「這時期的小孩就是這樣，旁人會體諒的，妳不要壓力太大」、「正常人看到妳有在安撫、又有歉意，通常都會體諒忍耐」、「我直接帶到車廂間看風景，在那鬧聲音也被隔離很大一部分」。

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關鍵字：媽媽,親子,高鐵,大眾運輸工具,親子車廂,母嬰車廂,PTT

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