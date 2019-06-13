快訊／煙囪雲疑生成　桃竹苗中「大雷雨警戒」灌3小時！全台明天迎最大雨勢

▲煙囪雲疑在台中外海生成，桃竹苗中「大雷雨警戒」灌3小時！（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

大雷雨強襲！中央氣象局13日晚間8時55分發布大雷雨即時訊息，桃竹苗、台中慎防劇烈降雨伴隨雷擊，可能導致淹水，且將一路下到深夜0時；隨著鋒面由北往南移動，雨勢越晚越明顯，預計14日全台仍容易有大雨或豪雨。天氣風險公司也觀測到，台中外海目前有一塊對流發展相當成熟，出現疑似「煙囪雲」特徵，閃電訊號非常旺盛，並將影響台灣，造成北中部以北「今晚一直雨不停。」

氣象局13日晚間8時55分發布大雷雨即時訊息，桃竹苗、台中市5縣市有大雷雨，持續時間至深夜0時0分。

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【大雷雨即時訊息範圍】

桃園市：楊梅區、龍潭區

新竹市：東區、北區、香山區

新竹縣：竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉

苗栗縣：苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉

台中市：大甲區

▲對流不斷移入，氣象局副局長觀測到紅外線雲圖中，中台灣出現愛心色塊！



▲鋒面徘徊，14日上半天全台將迎最後一波豪雨。



氣象局預報，13日晚間隨著鋒面逐漸靠近，中部以北及東北部地區出現短時強降雨的機率再度提高，雨勢越晚越明顯。14日鋒面將由北往南移動，西半部及東北部出現陣雨或雷雨機率偏高，雨勢持續且易有短時強降雨；至於東部及東南部也有短暫陣雨或雷雨，各地易有大雨或豪雨，尤其北部地區及中南部山區，將出現雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，下半天鋒面通過後，降雨才有機會趨緩。

「苗栗、台中的朋友們有沒有看到天空一直閃？」天氣風險公司13日深夜10時許觀測到，台中外海目前有一塊對流發展的相當成熟，出現類似「煙囪雲」的特徵，閃電訊號非常旺盛，產生的對流隨著西南風往下游傳播，也造成北部、中部入夜後一直雨不停。

天氣風險公司指出，真正的鋒面雲系目前還在福建沿海一帶，13日深夜開始快速向台灣移動，凌晨至14日上午北部、中部沿海平地會出現「最大的雨勢」，南部及各地山區雨勢也不小，強降雨伴隨雷擊、強陣風。鋒面14日上午掃過台灣後，預計下午抵達巴士海峽，各地降雨趨緩，意味著此波梅雨鋒面影響結束。周末假期除了中南部和東部山區有些午後雷雨外，大致上是穩定的好天氣。