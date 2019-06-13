　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／煙囪雲疑生成　桃竹苗中「大雷雨警戒」灌3小時！全台明天迎最大雨勢

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼煙囪雲疑生成　桃竹苗中「大雷雨警戒」灌3小時！全台明天迎最大雨勢。（圖／中央氣象局）

▲煙囪雲疑在台中外海生成，桃竹苗中「大雷雨警戒」灌3小時！（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

大雷雨強襲！中央氣象局13日晚間8時55分發布大雷雨即時訊息，桃竹苗、台中慎防劇烈降雨伴隨雷擊，可能導致淹水，且將一路下到深夜0時；隨著鋒面由北往南移動，雨勢越晚越明顯，預計14日全台仍容易有大雨或豪雨。天氣風險公司也觀測到，台中外海目前有一塊對流發展相當成熟，出現疑似「煙囪雲」特徵，閃電訊號非常旺盛，並將影響台灣，造成北中部以北「今晚一直雨不停。」

氣象局13日晚間8時55分發布大雷雨即時訊息，桃竹苗、台中市5縣市有大雷雨，持續時間至深夜0時0分。

請繼續往下閱讀...

【大雷雨即時訊息範圍】

桃園市：楊梅區、龍潭區
新竹市：東區、北區、香山區
新竹縣：竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉
苗栗縣：苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉
台中市：大甲區

▲▼煙囪雲疑生成　桃竹苗中「大雷雨警戒」灌3小時！全台明天迎最大雨勢。（圖／中央氣象局）

▲對流不斷移入，氣象局副局長觀測到紅外線雲圖中，中台灣出現愛心色塊！

▲▼煙囪雲疑生成　桃竹苗中「大雷雨警戒」灌3小時！全台明天迎最大雨勢。（圖／中央氣象局）

▲▼煙囪雲疑生成　桃竹苗中「大雷雨警戒」灌3小時！全台明天迎最大雨勢。（圖／中央氣象局）

▲鋒面徘徊，14日上半天全台將迎最後一波豪雨。

氣象局預報，13日晚間隨著鋒面逐漸靠近，中部以北及東北部地區出現短時強降雨的機率再度提高，雨勢越晚越明顯。14日鋒面將由北往南移動，西半部及東北部出現陣雨或雷雨機率偏高，雨勢持續且易有短時強降雨；至於東部及東南部也有短暫陣雨或雷雨，各地易有大雨或豪雨，尤其北部地區及中南部山區，將出現雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，下半天鋒面通過後，降雨才有機會趨緩。

「苗栗、台中的朋友們有沒有看到天空一直閃？」天氣風險公司13日深夜10時許觀測到，台中外海目前有一塊對流發展的相當成熟，出現類似「煙囪雲」的特徵，閃電訊號非常旺盛，產生的對流隨著西南風往下游傳播，也造成北部、中部入夜後一直雨不停。

天氣風險公司指出，真正的鋒面雲系目前還在福建沿海一帶，13日深夜開始快速向台灣移動，凌晨至14日上午北部、中部沿海平地會出現「最大的雨勢」，南部及各地山區雨勢也不小，強降雨伴隨雷擊、強陣風。鋒面14日上午掃過台灣後，預計下午抵達巴士海峽，各地降雨趨緩，意味著此波梅雨鋒面影響結束。周末假期除了中南部和東部山區有些午後雷雨外，大致上是穩定的好天氣。

▲▼煙囪雲疑生成　桃竹苗中「大雷雨警戒」灌3小時！全台明天迎最大雨勢。（圖／中央氣象局）

ET快訊
謝忻沉默一天　手寫道歉函向阿翔老婆Grace道歉
1個月經痛20天！她「子宮爆硬像石頭」整顆切掉　淚曝：好想生

關鍵字：氣象,氣象雲,天氣預報,中央氣象局,氣溫,鋒面,變天,下雨,大雨,天氣風險公司,豪雨,梅雨鋒面,彭啟明

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

開球遭抗議「氣到想走人」！館長自曝心酸內幕：我不會再去了...

影／差點虧36億！他靠「1動作」發現秋行軍蟲　網讚：高手在人間

Instagram限時動態有大驚喜！「彩虹圈圈」新功能　背後原因曝光

很常已讀不回！「真正的好姊妹」具備10大特質…妳的她中幾點？

蝦皮小編撿到槍　壞壞PO文「有了這個」量好友的界線

存款200萬！夫妻內湖零售業上班…「年薪320萬」想買北市房　網勸存錢

多花110萬買空氣！她砸870萬買房「3年後驚覺少5坪」　賣房慘泡湯

罕見！男大生「胸腔長睪丸癌腫瘤」胸悶、胸痛當成練跆拳受傷

上千作品中精選130件！第9屆「一○八年全國美術展」開跑

快訊／煙囪雲疑生成　桃竹苗中「大雷雨警戒」灌3小時！全台明天迎最大雨勢

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

超高「7CM內餡」包進餅皮！　新竹超夯車輪餅還有榴槤味

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

阿翔：和謝忻情感滿滿　大街擁吻..打臉過往「兄弟情」

快訊／謝忻認違反社會道德　「越了不可跨越的那條線」

移工遭強暴：台灣最美的風景不是人嗎 　地位懸殊..天心嘆「包容帶有歧視的意思」

超母湯遊戲《阿嬤模擬器》毀三觀！ 屋頂狠踹逆孫...馬上被縱火報復XD

上千作品中精選130件！第9屆「一○八年全國美術展」開跑

快訊／煙囪雲疑生成　桃竹苗中「大雷雨警戒」灌3小時！全台明天迎最大雨勢

國中生玩夾娃娃機「一次輸3萬」　北市府要辦了

「彷彿看見他生前畫畫背影！」女兒為父親辦畫展　最美的百日紀念

通報「秋行軍蟲」救35億元農產！他收2隻娃娃當獎勵　農委會被罵翻了

公益蛋糕要放「照片」宣傳！網紅嗆：露奶耍沒腦　翻糖蛋糕闆娘傻眼了

桃園機場北跑道預防性維修　16日晚間起封閉10小時

林佳龍PO文挺小英籲團結　「越是大風雨，越要走在一起」

韓冰代言「光影高雄」攝影比賽　這些照片拍出高雄有多美！

更新／下班課注意！滯留鋒南壓雨彈再襲　20縣市升級豪、大雨警戒

謝忻悔當小三！道歉阿翔「傷害我最好的夥伴」一肩扛責救火

評／被賴清德逆襲逼上擂台　蔡英文滴著血進化成2.0

影／網美卸妝雙頰泛紅　醫擠毛囊揪出「一團活蟲」...腳還在抽動

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

屏科大闖紅燈要罰200！學生怒「我是來讀書的」　學校回應了

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

生活熱門新聞

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

五楊高架確定延伸到新竹！台北→..

遠距離每次都做　她和金牛男友「..

雨還沒下完！今夜北→南灌豪雨彈

爽炫神級停車位！網秒心動：值2..

首例秋行軍蟲！竟是工程師餵羊發..

她忘帶錢包喊餓！男友身上僅60..

無名英雄靠「1動作」發現秋行軍..

花950客製家貓鑰匙圈！網見成..

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她..

「氣到想走人」！館長自曝心酸內..

哥們違規吃紅「群組求平分」他傻..

北北基9縣市大雨特報　晚起雨勢..

滯留鋒南壓！20縣市豪、大雨警..

更多熱門

相關新聞

滯留鋒南壓！20縣市豪、大雨警戒

鋒面降雨還沒完！氣象局指出，鋒面再度南壓，目前已針對新北、桃園、基隆等20縣市發布豪、大雨特報，今（13）日晚起至14日清晨，由北往南又會有新一波強降雨，民眾務必隨時留意最新天氣預報。

連日豪雨農損達1102萬　水稻最慘

滯留鋒晚間南壓！一張圖看雨襲時程

天空劈可怕雷擊　他目睹騎士倒地瞬間

中部大雨不停！土石流紅色警戒增至88條

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

阿翔老婆哭罵阿翔：你真的太過份！

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

謝忻發文：我沒事　阿翔隔空放閃

阿翔、謝忻「壓胸情侶照」曝光！

謝忻發文告白阿翔「我愛你」！激吻完癡情護愛

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

獨家／陷不倫戀　謝忻哽咽回應

快訊／蔡英文擊退賴清德　代表民進黨爭取2020

賈靜雯同框前夫「一家三口」合照曝光

好友爆：謝忻為救阿翔「願退演藝圈」

3個月破10萬人連署罷免　韓國瑜：謝謝關心　

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

2019下半年「運勢大逆轉」的星座

更多

最夯影音

更多

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

超高「7CM內餡」包進餅皮！　新竹超夯車輪餅還有榴槤味

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面