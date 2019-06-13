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影／快訊／鋒面北抬！北北基13縣市大雨特報　今晚再南壓「又一波強降雨」

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記者賴文萱／台北報導

鋒面北抬！氣象局指出，鋒面目前位於北部海面，再加上西南風增強，已針對基隆北海岸、大台北、桃園、高雄、屏東地區及新竹以南至台南山區等13縣市發布大雨特報。另外，今晚起，鋒面再度南壓，屆時又會有新一波強降雨，民眾務必隨時留意最新天氣預報。

▲▼大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲氣象局針對北北基等13縣市發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲▼大雨特報。（圖／中央氣象局）

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▲鋒面位於北部海面，再加上西南風增強，13縣市要防大雨發生。（圖／中央氣象局）

氣象預報員程川芳表示，鋒面今天北抬到北部海面，台南以北清晨已有一波明顯雨勢，目前則以桃園以北、苗栗以南山區及高屏地區為降雨熱區，但白天開始降雨會逐漸緩和，不過，午後山區仍要留意比較明顯的雷陣雨情況。

▲下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車（圖／李毓康記者攝）

▲今晚開始，鋒面再度南壓，屆時由北往南會有新一波強降雨發生。（圖／記者李毓康攝）

晚上之後，隨著鋒面再度南下，由北往南又會有新一波明顯強降雨雨勢，氣象局表示，今晚到明清晨，上半夜會先以北部、東北部降雨為主，下半夜開始中南部也會出現大雨，各地都要嚴防大雨或豪雨。

▲▼13日鋒面降水預報圖。（圖／中央氣象局）

▲從13日降水預報圖可以看見，白天雨勢稍微趨緩，但晚上起有一波明顯雨勢出現。（圖／中央氣象局）

周五白天開始，北部降雨緩和下來，剩中南部地區要留意降雨，下半天之後，鋒面移到巴士海峽，整體雨勢都會趨緩。周六、日兩天，天氣比較穩定，各地以多雲到晴為主，僅剩南部、東南部地區會有局部降雨。

另外，下周後期有道鋒面來到偏北部海面，屆時會不會再度影響到台灣天氣，氣象局將持續觀察。

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關鍵字：大雨特報,氣象局,氣象雲

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