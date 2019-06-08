蔡賴對決／轟三改提名辦法　賴清德：我贏初選應獲總統支持

記者林銘翰、蔡文鈴／台北報導

民進黨總統初選電視政見發表會8日下午2點在華視登場。前行政院長賴清德於提問階段時表示，如果初選結果落敗，一定會接受結果支持蔡總統，「我的態度仍然沒有改變」。賴也批初選時程也已經延了三次，初選辦法也已經更改，「如果是我贏得初選，總統是不是也應該支持我」？

第一階段申論結束後，進入第二階段的提問，第一題由媒體人鄒景雯提問表示，在進行初選前有一個基本前提，就是「台灣」應該是優先於政黨、派系、在場的每一位個人，因為個人的成敗實在是輕如鴻毛，初選只是第一回合的資格賽，重要的是第二回合的總統與立委大選。鄒景雯問賴清德及蔡英文，如果下週初選不幸落敗，是否會繼續團結、奉行君子之爭爭取勝選？以及如何帶領各自支持者接受初選結果？

賴清德表示，2016年1月16日是讓許多民進黨支持者歡欣鼓舞的時刻，因為蔡英文高票當選，而且立法院席次也過半，大家都對民進黨的執政充滿期待，不過很可惜的是兩年多過去了，民進黨在2018遭受到比2008年更慘痛的敗選。賴清德說，基層非常焦慮的是，如果民進黨失去政權、立委席次大幅降低，失掉的將不只有政權，甚至民主與主權都會受到衝擊。

賴清德說，在他聽取很多意見後，認為民進黨需要一場初選，因為如果沒有進行一場初選帶給社會新的形象，「2020恐怕很難贏得勝利」。他說，自己就是抱持著值這樣的想法出來登記參選，強調「如果蔡總統贏了就是蔡總統2.0，反之如果是我贏了就是給台灣新的希望」。賴清德強調，如果在初選中輸給蔡英文一定會接受結果支持蔡英文，「我的態度仍然沒有改變」，但是初選時程也已經延了三次，初選辦法也已經更改，「如果是我贏得初選，總統是不是也應該支持我」？

賴清德也強調，他是最具有實力能夠帶領立委選舉、維持立委選舉不至於受到衝擊的最佳人選，也肯定蔡總統非常努力地工作，許多施政的政績自己也都有參與其中，未來若有機會當選總統，他也會持續推動許多福國利民的政策，讓台灣經濟得以改善、人民能過得更好。

民進黨8日舉行首場也是唯一一場的政見發表會，下午2點在華視登場，長達1個半小時，主持人是主播詹慶齡，三位提問人分別由自由時報總編輯鄒景雯、今周刊社長梁永煌、台灣公民陣線發起人賴中強擔任；電視政見發表會分申論、提問、結論三個部分，申論部分每人10 分鐘，依序賴清德、蔡英文；提問部分，提問2分鐘、回答4分鐘；結論部分，每人8分鐘，依序蔡英文、賴清德。

▲2020民主進步黨總統初選電視政見發表會。（圖／翻攝 中華電視公司YouTube）

