爆料韓國瑜選後連聲「感謝」都沒說　陳宜民臉書被網友灌爆

▲陳宜民聲援韓國瑜鳳山造勢的照片。（圖／ETtoday資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

曾經擔任韓國瑜競選總部發言人，國民黨不分區立委陳宜民6日在節目爆料，韓國瑜在勝選後，一句感謝的話都沒有對他說過，甚至連一個Line訊息都沒有傳。對此，有網友8日發現，陳宜民的臉書被人灌爆留言說，「今天看到你這次講的這翻話，令我們感到失望」，但也有網友幫忙緩頰。

陳宜民6日接受政論節目《鄭知道了》表示，「他（韓國瑜）這個人，做人處事比較大喇喇的，就是說有些事情沒那麼細緻，所以他有時候在選後，不要講別的，就光是以我來講好了，我沒有參加過任何一場選後的慶功宴」、「我只覺得說，韓國瑜就是這個樣子，你如果接受他，就不要太多的埋怨。」

▲韓國瑜2018年鳳山造勢空拍照片。（圖／國民黨文青工作會）

節目播出後，立刻有韓粉在陳宜民的臉書粉絲團留言說，「其實若你懂得人情冷暖，你這段話我相信你可以私底下提醒韓市長，而不是公開在媒體前放話」、「你初選失敗，跟韓國瑜有什麼關係」、「大家還看不懂嗎，挺王派出來營造韓忘恩負義的形象了」

但也有人鼓勵說「昨天只看到都在批鬥韓市長，國民黨就只你一人在辯護，是不是被設計套話」、「你一路挺韓總，大家有目共睹」、「那種節目真的要少上，他們會斷章取義，會談話誘導，弄得好像你很在意」、「那些不安好心的電視台少上，免得斷章取意傷害你，對你口出惡言，酸言酸語的絕不是韓家軍。」