為何特別選花蓮造勢？韓國瑜解釋超感人原因　在地人聽完眼眶濕了

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記者趙蔡州／綜合報導

高雄市長韓國瑜第二場大型造勢8日下午在花蓮隆重登場，韓國瑜傍晚5時許在15萬韓粉的簇擁之下進場，畫面讓現場許多支持者激動到濕了眼眶。他上台致詞時透露，曾經有人問他說「為何要特地來花蓮造勢」，他直言因為花蓮被忽視太久了，「一定要下來看一看」，關心宜蘭、花蓮與台東的鄉親。

韓國瑜上台致詞時，除了感謝支持者外，他也分享了一段小故事，曾經有人問他，1日凱道造勢突破30至40萬人，為什麼凱道人這麼多，還要特地來人口稀少的花蓮。他就回答，這樣的觀念是不對的，花東地區長期以來一直被忽視，所以他一定要親自到花蓮看一看，關心宜蘭、花蓮與台東的鄉親們。

▲韓國瑜說，花東地區長期以來一直被忽視，所以他一定要親自到花蓮看一看。（圖／ETtoday攝影中心攝）

此外，韓國瑜在台上時也提到，他到花蓮第一件事就想大聲唱歌，因為花蓮空氣很甜、青山很綠，「今天我要唱一首歌，38年前在花蓮當兵，這條歌可能很多花蓮鄉親不知道，但我就想大聲唱歌，甚至在大街跳舞」，接著就唱起改編版本、陳綺貞也翻唱過的「小小校歌」讓全場笑翻。

▲韓國瑜上台致詞宣布，已經登記參選國民黨總統初選，並表示如果未來有機會領導中華民國，將在花蓮進行3項交通建設。（圖／ETtoday攝影中心攝）

韓國瑜第二場造勢8日下午在花蓮隆重登場，觸目所及皆是飄揚的國旗，許多韓粉身穿國旗裝、手揮旗幟，臉上還貼著國旗貼紙，攜帶自製看板，力挺心目中的政治偶像，主辦單位宣稱現場湧入逾15萬名韓粉。而韓國瑜見到熱情支持者們也忍不住感動地鞠躬致謝，直說「謝謝，非常非常非常的感謝大家！」

韓國瑜上台致詞宣布，已經登記參選國民黨總統初選，並表示如果未來有機會領導中華民國，將在花蓮進行3項交通建設，首先要讓蘇花改二期工程趕快完工，其次要讓國道6號從南投接到花蓮，打造一日生活圈，最後則是建設環島高速公路，將花東地區連接起來！

韓國瑜也忍不住替前行政院長賴清德抱屈，指出賴清德是一名務實的「台獨工作者」，而他是「九二共識支持者」，民進黨在黨內總統初選「擺明要做掉賴清德」，他忍不住痛批，民進黨對自己黨內對手，都是用這種方式，在未來的幾個月手段只會愈來愈激烈，韓國瑜拜託各位鄉親「給我支持，給我力量」。