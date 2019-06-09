評／蔡英文用政績輾壓　賴清德著墨「檄文」讓出師更有名

▲總統蔡英文與前行政院長賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／特稿

民進黨內總統初選，史上首次出現由現任總統，對決由總統自己提名的閣揆戲碼。蔡英文闡述了3年執政價值，總統職權的國安歷練，對於1124的挫敗，她選擇把賴清德閣揆任內的責任概括承受；而賴清德在政策上，不免與過去政院施政報告似曾相似，但他著力於個人的庶民特質，並著墨征討大位的檄文，讓他出師有名。

賴清德這次參選，被人質疑的在於他的政治生涯中，並沒有涉及總統職權的國防、外交與兩岸資歷，而他挑戰的更是提名自己擔任行政院長的「前長官」。因此，「出師無名」成為賴清德參選的最大癥結點。

正因如此，在賴清德申論時，無非要著墨在他的征討「檄文」，除了強調1124的敗選，讓他在基層走訪時，格外憂心民進黨在2020年無法勝選，成為他參選的主要動力；反觀，蔡英文強調堅持民進黨價值，選擇重整腳步，檢視施政與人民期待，概括承擔改革帶來的反彈，其中也包括賴清德擔任閣揆期間的政治能量耗損。相較來說，黨內認為，賴清德似乎還在1124的敗選陰霾中，而蔡英文像是在敗戰後，已檢視錯誤，重整旗鼓準備再戰。

▲民進黨政見發表會後，總統蔡英文離開華視。（圖／記者林敬旻攝）



在賴清德的「四大目標」中，堅決反對一中原則、一國兩制與和平協議，另外也要強化司改、推動憲政改革，以及投資台灣、強化技職教育、投資5G建設、人工智慧互聯網等新興科技；而在國防外交戰略上，要在亞太戰略中扮演關鍵角色。

細數賴清德的四大目標，黨內認為，像是2017年擔任院長時的政院施政報告書，這也不免讓蔡英文僅用一句話足以回應。其實藍圖就是蔡英文正在蓋的房子，「賴前院長的未來式，就是蔡英文的現在進行式」。正因為政策方向幾乎與現行一致，也是蔡英文在本次政見會中，攻擊對手的另一主軸，就是要求賴清德提出「政策不同之處」。

因此，在政策上賴清德討不到便宜，在他參選之初，其核心團隊就有意以「個人特質」來挑戰。在結語時，他強調自己出身貧困，在基層長大，接觸勞工、漁民與農民，自己未來是深入基層的平民總統，與高雄市長韓國瑜的庶民總統論述有異曲同工之妙。其次，他重申自己政治經歷，曾擔任國大代表、台南市長與閣揆，都堅守清廉、勤政與愛鄉土的精神。

在蔡英文方面，則把主軸扣在過去三年施政成果，從能源轉型、轉型正義、稅改、國防自主、產業轉型、社會安全網等；另外，她也強調自己從李登輝時代，在國安系統的歷練至今，外交上的成果，並說明下一階段的工作目標。

總體而言，兩人鮮少有交鋒的火花，蔡英文維持總統的高度，闡述政績與未來，政策面與國安資歷，在民進黨內幾乎已無人能出其右；而賴清德佔上風之處的，則是維持1124大敗氛圍，並透過個人特質的展現，來合理化與強化征討自家總統大位的檄文，只是政策能否說服人民，出師是否更有名，就有待民主檢驗了。

▲民進黨政見發表會後，前行政院長賴清德離開華視。（圖／記者林敬旻攝）