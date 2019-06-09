　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

評／蔡英文用政績輾壓　賴清德著墨「檄文」讓出師更有名

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼總統蔡英文與前行政院長賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文與前行政院長賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／特稿

民進黨內總統初選，史上首次出現由現任總統，對決由總統自己提名的閣揆戲碼。蔡英文闡述了3年執政價值，總統職權的國安歷練，對於1124的挫敗，她選擇把賴清德閣揆任內的責任概括承受；而賴清德在政策上，不免與過去政院施政報告似曾相似，但他著力於個人的庶民特質，並著墨征討大位的檄文，讓他出師有名。

賴清德這次參選，被人質疑的在於他的政治生涯中，並沒有涉及總統職權的國防、外交與兩岸資歷，而他挑戰的更是提名自己擔任行政院長的「前長官」。因此，「出師無名」成為賴清德參選的最大癥結點。

正因如此，在賴清德申論時，無非要著墨在他的征討「檄文」，除了強調1124的敗選，讓他在基層走訪時，格外憂心民進黨在2020年無法勝選，成為他參選的主要動力；反觀，蔡英文強調堅持民進黨價值，選擇重整腳步，檢視施政與人民期待，概括承擔改革帶來的反彈，其中也包括賴清德擔任閣揆期間的政治能量耗損。相較來說，黨內認為，賴清德似乎還在1124的敗選陰霾中，而蔡英文像是在敗戰後，已檢視錯誤，重整旗鼓準備再戰。

▲民進黨政見發表會後，總統蔡英文離開華視。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨政見發表會後，總統蔡英文離開華視。（圖／記者林敬旻攝）

在賴清德的「四大目標」中，堅決反對一中原則、一國兩制與和平協議，另外也要強化司改、推動憲政改革，以及投資台灣、強化技職教育、投資5G建設、人工智慧互聯網等新興科技；而在國防外交戰略上，要在亞太戰略中扮演關鍵角色。

細數賴清德的四大目標，黨內認為，像是2017年擔任院長時的政院施政報告書，這也不免讓蔡英文僅用一句話足以回應。其實藍圖就是蔡英文正在蓋的房子，「賴前院長的未來式，就是蔡英文的現在進行式」。正因為政策方向幾乎與現行一致，也是蔡英文在本次政見會中，攻擊對手的另一主軸，就是要求賴清德提出「政策不同之處」。

因此，在政策上賴清德討不到便宜，在他參選之初，其核心團隊就有意以「個人特質」來挑戰。在結語時，他強調自己出身貧困，在基層長大，接觸勞工、漁民與農民，自己未來是深入基層的平民總統，與高雄市長韓國瑜的庶民總統論述有異曲同工之妙。其次，他重申自己政治經歷，曾擔任國大代表、台南市長與閣揆，都堅守清廉、勤政與愛鄉土的精神。

在蔡英文方面，則把主軸扣在過去三年施政成果，從能源轉型、轉型正義、稅改、國防自主、產業轉型、社會安全網等；另外，她也強調自己從李登輝時代，在國安系統的歷練至今，外交上的成果，並說明下一階段的工作目標。

總體而言，兩人鮮少有交鋒的火花，蔡英文維持總統的高度，闡述政績與未來，政策面與國安資歷，在民進黨內幾乎已無人能出其右；而賴清德佔上風之處的，則是維持1124大敗氛圍，並透過個人特質的展現，來合理化與強化征討自家總統大位的檄文，只是政策能否說服人民，出師是否更有名，就有待民主檢驗了。

▲民進黨政見發表會後，前行政院長賴清德離開華視。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨政見發表會後，前行政院長賴清德離開華視。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
30年老透天！食物放1樓客廳「5分鐘臭酸」他一試嚇壞　友問神
丫頭放送「長輩圖」泳衣炸出半球！私人沙灘拍全身辣照

關鍵字：蔡英文,民進黨,總統,2020總統,2020總統大選

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜拋3交通政見「蓋環島高速公路」國6開到花蓮！土木專家、交通部全打臉

爆料韓國瑜選後連聲「感謝」都沒說　陳宜民臉書被網友灌爆

15萬韓粉塞爆東大門…花蓮一半人口都在這？記者實算「現場紅椅總數曝光」

評／蔡英文用政績輾壓　賴清德著墨「檄文」讓出師更有名

政見會完整看／蔡英文數政績　賴清德拋棒球政治學：派最強投手非背叛

為何特別選花蓮造勢？韓國瑜解釋超感人原因　在地人聽完眼眶濕了

慧眼看天下／黃寶慧專訪　郭台銘:翻轉環境拚經濟！

影／郭台銘餓到夜市吞臭豆腐止飢　吃飽嗆聲蔡政府「人民不能再忍耐4年！」

獨／政見會結束　賴清德直奔北海岸「做了這件事」

慧眼看天下／領袖面對面　黃寶慧專訪郭台銘的總統之路

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

郭雪芙打死不認孫其君　劉以豪救火「她不是假面甜心」

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑

大S母愛爆發送緬甸小男孩牛奶　對方堅持不收原因...網讚男孩：好有禮貌！

高雄夢幻雪花冰！珍珠、白玉免費加　來朵芒果玫瑰花清涼消暑一下吧♥

邵雨薇首場演唱會爆滿「救命啊」　挑戰《志明與春嬌》：太有種了！

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

見爸媽親熱...單身柴吃醋卡位！ 出大招「狂舔臉頰」網笑：電燈泡

F=GMm/r²？柯P科學角度談立蛋　不成功關鍵得出結論：桌面太平滑

佛心美食！炙燒鮭魚只要10元 台南超狂握壽司沒預約吃不到

韓國瑜拋3交通政見「蓋環島高速公路」國6開到花蓮！土木專家、交通部全打臉

爆料韓國瑜選後連聲「感謝」都沒說　陳宜民臉書被網友灌爆

15萬韓粉塞爆東大門…花蓮一半人口都在這？記者實算「現場紅椅總數曝光」

評／蔡英文用政績輾壓　賴清德著墨「檄文」讓出師更有名

政見會完整看／蔡英文數政績　賴清德拋棒球政治學：派最強投手非背叛

為何特別選花蓮造勢？韓國瑜解釋超感人原因　在地人聽完眼眶濕了

慧眼看天下／黃寶慧專訪　郭台銘:翻轉環境拚經濟！

影／郭台銘餓到夜市吞臭豆腐止飢　吃飽嗆聲蔡政府「人民不能再忍耐4年！」

獨／政見會結束　賴清德直奔北海岸「做了這件事」

慧眼看天下／領袖面對面　黃寶慧專訪郭台銘的總統之路

韓國瑜拋3交通政見「蓋環島高速公路」國6開到花蓮！土木專家、交通部全打臉

為賺30萬！少年槍手「BB彈襲國中妹」　落網哀嘆：錢被私吞了

還好川普又轉彎！如果真對墨西哥加關稅　美國人生活開銷暴增8300元

快訊／女雙載飛趴對向車道　「腦漿迸出」轎車男女嚇呆：我閃不過

2000年大陸男籃曾來台參戰　陳信安經典爆扣姚明

爆料韓國瑜選後連聲「感謝」都沒說　陳宜民臉書被網友灌爆

王力宏走到面前「指定接吻」！　范范害羞摀嘴…黑人「拉開手直接親」MAN炸

汪翻肚朝天…把主人嚇壞秒探呼吸　搞半天原來只是沒電了

拒絕虐待！馬戲團首創沒動物的表演　觀眾驚：可以放獨角獸出來？

劉詩詩兒子小名曝光！　吳奇隆背包掛小小兵…一問原因閃瞎

2020總統選舉追蹤調查

中美貿易戰持續升溫，台商開始準備回流，郭台銘呼籲總統應以國安等級召開安全及經濟國是會議，朱立倫則要求盡快解決廠商缺地、缺水電等問題，究竟台灣應該如何在中美貿易戰裡找到適當的位置？《ETtoday..

Bo妞路上看到賈靜雯海報　 脫口「一句話」小奶音萌炸！

政治熱門新聞

他為韓國瑜站台狂批同婚　現場謎..

為何選花蓮造勢　韓國瑜答案曝光

15萬韓粉塞爆　記者實算紅椅1..

政見會後　小英罕見洩怪表情4連..

韓國瑜為賴清德抱屈：民進黨擺明..

韓國瑜：我有信心創造兩岸和平

自稱「鴻海員工」：我挺韓國瑜　..

郭董夜市吞臭豆腐當晚餐　嗆聲蔡..

評／蔡英文政績輾壓　賴清德著墨..

爆韓選後沒說謝　陳宜民臉書被灌

蔡英文、賴清德正面對決！政見會..

郭董板橋掃街人氣旺　民眾瘋喊「..

蔡賴對決／賴：學貸十年免繳　「..

即／韓國瑜來了　韓粉簇擁重現「..

更多熱門

相關新聞

蔡英文、賴清德正面對決！政見會完整看

民進黨總統初選電視政見發表會8日下午正式落幕，總統蔡英文與前行政院長賴清德面對黨內初選終於正面交鋒，長達一個半小時的政見會，蔡英文細數過去三年政績；賴清德則拋出治國藍圖，同時也提出「棒球經濟學」觀點，他強調，球團不會因為派出最強投手而被當成背叛團隊。

為何選花蓮造勢　韓國瑜答案曝光

郭董夜市吞臭豆腐當晚餐　嗆聲蔡「人民不能再忍耐4年！」

政見會後　小英罕見洩怪表情4連拍

韓國瑜為賴清德抱屈：民進黨擺明做掉他！

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

再熱一天致災豪雨彈來了！全台灌5天

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

酒駕奪命！3子趴遺體旁哭：要找媽媽

19歲Uber外送員等待背影 網一看秒淚

老饕激推！「迷客夏」點這才專業

砸1萬「那邊變狼牙棒」！女爆氣不做了

Eason忍N年控他出外景霸凌！

到場才知！曾莞婷硬著頭皮玩收工大哭

他刺青怕痛頭塞女伴奶！刺青師傻眼

他陪女友回家　進門發現女友媽竟是「幾天前炮友」

粉紅奧迪R8千金辣模　直播側身走光

學測48級分　他推甄交大+政大全上

不用買我的！她偷喝男友紅茶震驚了

丫頭搭私人專機「奶炸了」！

最難脫單的星座TOP6　摩羯是單身之王

更多

最夯影音

更多

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

郭雪芙打死不認孫其君　劉以豪救火「她不是假面甜心」

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑

大S母愛爆發送緬甸小男孩牛奶　對方堅持不收原因...網讚男孩：好有禮貌！

高雄夢幻雪花冰！珍珠、白玉免費加　來朵芒果玫瑰花清涼消暑一下吧♥

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面