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政見會完整看／蔡英文數政績　賴清德拋棒球政治學：派最強投手非背叛

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▲賴清德、蔡英文政見會正面交鋒。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德、蔡英文政見會正面交鋒。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨總統初選電視政見發表會8日下午正式落幕，總統蔡英文與前行政院長賴清德面對黨內初選終於正面交鋒，長達一個半小時的政見會，蔡英文細數過去三年政績；賴清德則拋出治國藍圖，同時也提出「棒球經濟學」觀點，他強調，球團不會因為派出最強投手而被當成背叛團隊。

民進黨8日舉行首場也是唯一一場的政見發表會，時間長達1個半小時，主持人是主播詹慶齡，三位提問人分別由自由時報總編輯鄒景雯、今周刊社長梁永煌、台灣公民陣線發起人賴中強擔任；電視政見發表會分申論、提問、結論三個部分，申論部分每人10 分鐘，依序賴清德、蔡英文；提問部分，提問2分鐘、回答4分鐘；結論部分，每人8分鐘，依序蔡英文、賴清德。

申論階段，賴清德首先針對外界對他的質疑提出解釋，他強調參選並非為了個人，也不是否定過去的執政，執政的功過應該共同承擔，「台灣已經是一個民主的國家，並非世襲帝制，交棒接棒都應該由人民來決定，自然而然就沒有宮廷政變、偷襲或是誠信的問題，更何況這些指控完全都不是事實」。

▲賴清德。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德。（圖／記者李毓康攝）

賴清德拋出四大目標的治國藍圖，其一是守護台灣，他強調要強化國安單位功能，從根本解決中國大陸長期以來對台灣的滲透；其二是團結台灣，針對司法改革他要淘汰不適任恐龍法官，憲改部分他則拋出具體想法，包含維持總統直選，但是恢復閣揆同意權，並且立法委員得以兼任部會首長，廢除考監兩院、18歲公民權等。

第三點是投資台灣，他主張鬆綁教育法令、開放多元實驗性的教學、力推雙語國家政策，還要推動學貸10年免繳、利息降低。面為青年關注問題，他要成立百億新創基金，將對三間房子以上空屋課稅，協助青年租屋和買房；最後一大目標是壯大台灣，他認為台灣應該竭盡所能跟國際接軌，並歡迎國際力量進到台灣來，國際的力量不僅僅可以發展台灣、守護台灣，也可以壯大台灣。

蔡英文申論方面則強調，賴清德有執政藍圖，不過她不但有藍圖，而且工程已經開始了，「我的房子已經蓋一半了」。她表示，過去三年內蔡政府實踐了民進黨的價值，「實踐價值，進行改革，一定在過程中會有困難的時候，也有爭吵的時候。那麼在鋪天蓋地的壓力之下，反對黨的反對、受到改革衝擊的反對者的陳抗，在種種壓力之下我勇敢面對，我也承受代價，我能夠勇敢地前進」。

▲蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

針對年金改革，蔡英文指出，蔡政府取消18%並沒有收歸政府，而是它放入基金，讓基金可以永續，退休的人不用擔心領不到退休金；能源轉型跟非核家園方面，她指出蔡政府一開始執政就修了能源法跟電業法，讓台灣如今有再生能源發展的空間，台灣會是亞洲最重要的風電發展的基地；轉型正義部分，蔡英文表示，她一一解除過去民主前輩的罪名，以前沒人做的或者做不到的改格，在內外的壓力之下，她堅持台灣的主權，從沒有妥協，也從來都沒有讓步過。

另外，蔡英文也細數這三年打下的基礎，包含稅改、國防自主工程、產業升級轉型、擺脫經濟過度依賴中國大陸的困境、台商大量回流、社會安全網以及國家安全網的建構，在外交上，蔡政府的努力也讓國際認知到，台灣是一個好夥伴，是一個區域穩定和平的貢獻者，更重要的就是一個世界的良善力量。

自由時報總編輯鄒景雯提問時問到，如果初選失敗了，是否還會繼續團結勝選維持君子之爭？她強調，「唯有在失敗時候的處世，才是驗證一位政治家信仰的時刻」。

對此，賴清德重申回應，「我一直都抱持這樣的想法，如果蔡英文總統贏了，就是蔡總統2.0；我如果贏了，那就是給台灣社會一個新的希望，都有可能得到更好的成績。也因此，我在登記時有已經有提到過，如果我輸給了蔡英文總統，我一定接受初選成果，會支持蔡總統，今天我的態度仍然沒改變」。

蔡英文答題時再提三年政績，同時她也強調，「不論誰得到提名權，重點不在是誰代表民進黨選總統，重點在於這個人能不能體現民進黨執政價值，能不能為台灣帶來根本性的改變，能夠持續帶領台灣進行脫胎換骨的工程。只有這樣，我們才能把民進黨的人集結在一起，也只有這樣，我們才能讓社會上更多人加入我們的執政行列，讓我們可以贏得2020年的大選」。

▲提問人賴中強。（圖／記者李毓康攝）

▲提問人賴中強。（圖／記者李毓康攝）

台灣公民陣線發起人賴中強提問兩題，第一題是如何解決低薪問題，是否贊成調漲基本工資、限縮外勞；第二題則是針對國家主權，他問蔡賴兩人針對主權立場有何不同，是否贊成修改國籍法，只有台灣人民才是國家主人。

針對低薪議題，蔡英文指出，執政三年來蔡政府讓基本工資連續三年調漲，三年調漲15％，超過馬政府時代八年的水準，未來也將持續透過減稅、托育、長照、社會住宅等措施減少民眾的負擔；至於主權立場，蔡英文重申，蔡政府三年來我們最重要的工作就是確保台灣主權的自主、主權的獨立，「保護這個國家的主權是我每一天要做的事情」。

提及主權議題，賴清德強調，他曾經到上海訪問，即便到中國大陸，他也是講台灣是主權獨立國家；至於低薪議題，賴清德提出解決辦法，他認為應該要從教育出發，解決學用落差，推動新經濟教育，甚至用人工智慧、互聯網教育，進而提升勞工價值。供需部分，產業一定要升級，如此才有辦法根本的解決低薪問題，同時也歡迎台商回台，工資自然能水漲船高。

今周刊社長梁永煌提出問題，面對未來四年心目中覺得台灣經濟三個關鍵問題是什麼？解方又是什麼？

賴清德對此回應，第一個問題是台灣總體經濟不差，不過底層人民卻無感，他認為原因是除了本身從事行業，同時也受到科技、新經濟影響，例如UBER衝擊到計程車業等，這部分會是他若當總統第一要處理的工作；其二是中美貿易的衝突帶來的挑戰，他指出，積極改善台灣投資環境，讓台商、企業、資金可以回來，同時該推動新經濟，兩個力量結合在一起，台灣經濟才有辦法往上躍升；第三部分則是勞保勞退自選，目前軍公教的年改已經完成，他認為政府應該站在照顧勞工的立場，勞保基金應該要負最後的責任，應編列預算挹注，保障勞工基本的生活。

蔡英文則指出，第一個工程是經濟信心的穩固，她有足夠的準備，也能夠說服國人對未來要有足夠的信心，要加速產業結構跟升級；第二是內需工程要快速的來執行，例如前瞻基礎建設計畫、都市更新、社會住宅、長照2.0等投資，都必須要加速、加大內需的力道；第三個，她相信是社會照顧，社會安全網會年輕世代、退休的人都沒後顧之憂，國家在人民老了、在競爭場上敗退下來後也會照護他們，「社會安全網完整的建構，是我們經濟往前走最重要的一個工程」。

▲蔡英文出席政見發表會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文出席政見發表會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

結論環節，蔡英文再度細數三年執政政績，她強調，民進黨為了改革付出代價，但執政經過三年，成績漸漸地展現出來，支持者對2020年的勝選是越來越有信心，她向賴清德喊話，「我要跟清德兄說，他一年四個月的行政院長任期的執政，也是我要捍衛的。今天我要再誠懇地跟清德兄表達，我們的敵人跟對手不在這個講台上，更不是黨內初選裡面不同立場的支持者。我們要團結每一個人，包括在現場的每一個人、在電視機前面、在網路上的每一個關心民進黨、關心台灣的人，我們要團結一致，守衛民主，捍衛我們的執政、捍衛改革，我們要守護台灣」。

賴清德則在結論階段拋出「棒球經濟學」請求國人支持，「一場球賽最大的價值就是贏得勝利。也就是說，球團不會想說把派出一個最強的投手來帶領當作是背叛團體。今天如果我們拘泥於這樣的想法的話，最後球賽輸掉了，恐怕也犧牲了所有球員的努力。我肯定蔡英文總統2008年開始帶領民進黨，但在2018年人民已經做出了決定，在這種狀況之下，我們要不要再錯過這個良機？如果我們錯過了，重返執政的價值，將蕩然無存，我相信過去大家的努力也毀之於一旦」。

▲賴清德拋出棒球政治學觀點。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德拋出棒球政治學觀點。（圖／記者林敬旻攝）

針對此次政見發表會，世新大學新聞學系教授彭懷恩評論，賴清德表現優於蔡英文，「我覺得賴前院長準備得很好，你看她開頭申論幾乎沒看稿，蔡總統都有看稿，準備方面來說，我覺得今天賴前院長表現不錯」。他分析，賴清德善於分點說明，同時也會說故事，因為比起說理不如說故事，尤其是棒球政治學得使用更是加分。

師大政治學教授曲兆祥則認為兩人表現都有進步空間，整體來說表現差不多，蔡英文偏重講政績，賴清德則偏向畫大餅，在辯論技巧方面，蔡英文表現得較穩重，賴清德則是表現得比較有企圖心。

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關鍵字：蔡英文,賴清德,蔡賴對決,政見會

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