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蔡英文恐成「姚文智2.0」？吳子嘉：柯文哲6月非選不可

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▲▼蔡英文、賴清德。（合成圖／記者黃克翔、徐斌慎攝）

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者黃克翔、徐斌慎攝）

政治中心／綜合報導

民進黨中執會日前宣布將初選時程延至5月22日後，美麗島電子報董事長吳子嘉認為，再拖下去民調可能會出現「姚文智2.0」版，接著6月，台北市長柯文哲會「非選不可」。國民黨立委江啟臣則說，總統蔡英文「可能變成姚文智2.0」。

蔡英文及前行政院長賴清德互爭民進黨內總統初選，民進黨中執開會後，最終敲定延後初選時程至5月22日後，卻也讓不少黨員不滿。

吳子嘉在11日播出的政論節目中提到，民進黨與柯文哲之間是乾柴烈火，柯文哲點一把火就能燒起來，「撿現成的、以逸待勞」。他說，美麗島電子報5月份開始正常作民調，只是，從現在開始會出現「姚文智的2.0版」，他接著說，6月台北市長柯文哲非要選不可，這時的白色力量和淺綠力量，會快速的在這憂慮的情況下集中。

吳子嘉認為，賴清德從不在乎道德呼喚、臉皮厚，一定會做到底，且賴清德不怕媒體。江啟臣指出，賴清德有點太小看蔡英文的決心，並對賴清德提出疑問「我真的懷疑你做過她的行政院長嗎？」

被問到民進黨是否會重演姚文智的結果，同場出席政論節目的江啟臣表示，有不少人認為「蔡英文有可能變姚文智2.0」。他也提到，看柯文哲日前備詢的表情可能是看到民進黨英德之戰，戰成這樣，開心的不得了。

江啟臣分析「三強之爭」的情況，如果民進黨內亂，綠的票會跑到柯文哲那裡去，就如同九合一大選的台北市長選戰一樣，蔡英文的票減少，而柯文哲的增加了。因此有人說，再這樣搞下去，蔡英文非常有可能變成姚文智2.0版。

江啟臣說，雖然民進黨內鬥很厲害，但鬥完後癒合傷口的能力是超越其他政黨的，因此他認為國民黨還是要非常小心。

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關鍵字：蔡英文,賴清德,民進黨,柯文哲,2020總統大選

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