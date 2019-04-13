與韓國瑜4點共同之處　賴清德提「藍綠惡鬥」解方：先團結　

▲賴清德。（資料照／記者徐斌慎攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文及前行政院長賴清德互爭民進黨內總統初選，面對網友提問「如果你當總統，要怎麼處理藍綠惡鬥的問題？」賴清德表示，「一定會盡最大力量團結台灣內部」、「只有先團結，才有辦法去解決各種問題」。

賴清德13日在臉書PO文，開頭寫下「藍綠惡鬥怎解？」一標，也附上之前接受Yahoo TV採訪片段表示，一定會盡他最大力量團結台灣內部，「只有先團結，才有辦法去解決各種問題」。

賴清德說，中國不斷對台施壓，強迫接受九二共識，否則不願交流，但習近平已公開宣示「沒有一中各表，只有一國兩制」。他認為，此時，台灣內部不必競相提出不同主張，而是需要坐下來，為尋求台灣最大利益而合作。

賴清德也提到，應先建立以國家利益為優先的政黨文化。他表示，藍綠陣營間有主張不同之處，但「更多是相同的地方」，他以自己與高雄市長韓國瑜為例，後者在眷村長大，「理念主張好比統一」、而賴清德是在鄉村長大，主張「台灣是一個主權獨立的國家」。

賴清德認為，雖然有這些不同，但共同點是他們倆都在台灣生長、接受本土教育、擔任過立法委員及市長。他說，國內各政黨應共同面對台灣未來的發展，去異存同，擬定出好的策略一致對外，如果不這樣的話，「不只是台灣失去機會，久而久之，也會失去政黨的價值與使命」。