「賴清德連自己承諾都無法堅持」　總統幕僚：講多少次不參選

▲賴清德、蔡英文。（合成圖／記者徐斌慎、屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

前行政院長賴清德13日晚間表示，網路流傳有人問過他參選總統的事，稱他說過不要選，這些都不是事實，也呼籲蔡英文的網軍停止對他的攻擊。對此，總統幕僚表示，公開和非公開講過多少次不參選，全力支持蔡總統，如果不是刻意遺忘，他自己應該最清楚，「這跟賴前院長君子之爭的承諾有所違背，如果賴前院長連自己的承諾都無法堅持，恐怕要求其他人談承諾，也沒有什麼意義。」

賴清德晚間表示，民進黨制定2020黨內初選辦法時，黨主席或任何人都沒有諮詢過他，3月16日立委補選投票前，也沒有人問過他要不要參選，而網路上也流傳有人問過他參選總統的事，稱他說過不要參選，這些都不是事實。

另外，賴清德也指出，他想要打一場君子之爭，期許蔡英文公開表達輸了就會支持贏的人，「也希望蔡總統要求網軍停止對我的攻擊」。

對此，總統幕僚表示，政治人物的誠信和承諾很重要，也是人民檢驗一個政治人物的重要標準。賴前院長公開和非公開講過多少次不參選，全力支持蔡總統，如果不是刻意遺忘，他自己應該最清楚。

總統幕僚指出，如果把這些基於事實的「誠信檢視」當成「網軍攻擊」，對總統做不實的指控，這就不是「典範初選」。

總統幕僚強調，從賴前院長登記參選以來，網路、媒體上各種對蔡總統的不實攻擊就沒有斷過，這些不少都是賴前院長熟悉的朋友，相信賴前院長不會看不見，更應該公開呼籲這些朋友有所節制，而不是去指控網路上的其他支持者是「網軍」。

他強調，這也跟賴前院長「君子之爭」的承諾有所違背。如果賴前院長連自己的承諾都無法堅持，恐怕要求其他人談承諾，也沒有什麼意義。