酸韓國瑜「口號就可賺大錢大家都會」　蔡英文：台商投資破1200億





▲總統蔡英文14日發文強調，「護主權，拚經濟」。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前訪問深廈港澳四城，由於會見中聯辦和國台辦主任，所以被外界批評「犧牲主權，交換訂單」。總統蔡英文14日在臉書上發文，以台商回台總投資金額突破新台幣1200億元一事，強調自己並沒有因為拚經濟，「就不顧主權。」

蔡英文於14日早上8時53分在臉書上向網友說，全球經濟形勢改變，台商對台灣的投資環境越來越有信心。從今年開始推動「歡迎台商回台投資行動方案」，目前已有30家廠回台，總投資金額突破新台幣1200億元，將帶來超過10,500個就業機會，現在還有50多家廠商，表達回台投資的意願。

「拚經濟從來不是喊口號，如果喊口號就可以賺大錢，大家都會喊」蔡英文暗酸韓國瑜強調，拚經濟就要改善台灣的經濟體質，拚經濟要發展創新產業，拚經濟要廣結國際友人，吸引外資投資，這些蔡英文都做到了。連IMF都提高台灣今年經濟成長預測，投資台灣現在「正對時」。

「但是，我們沒有因為拚經濟，就不顧主權！」蔡英文強調，「我們也沒有因為拚經濟，就忽略分配，我們一樣調高基本工資，為年輕人爭取更好的薪資。護主權、挺改革、拚經濟，我從來沒有忘記，我會繼續拚，請大家對台灣有信心、對蔡英文有信心，歡迎更多台商回家，一起為台灣未來拚到底。」