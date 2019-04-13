　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

怎樣才是好總統？柯文哲拋「精實政府」：預算花完有沒有效？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲遶境。（圖／柯粉俱樂部提供）

▲柯文哲遶境。（圖／柯粉俱樂部提供）

記者陳家祥／台北報導

高雄市長韓國瑜訪美期間拋出「台灣安全，人民有錢」8個字就是好總統的說法。被問到如何才是了不起的總統？同樣也是2020總統熱門候選人的台北市長柯文哲說，台灣現階段精實管理是最重要，以台北市為例，2014上任時資本門預算執行率只有66%，到了2017預算執行率加結餘款繳庫，台北市政府才81%，「不是很差，但也沒有很好，還有很多改善空間。」

柯文哲表示，台灣現階段「精實管理」是最重要，以台北市長的經驗就知道，2014年剛上任的時候資本門預算執行率只有66%，你就知道整個政府機關效能很差，「所以老實講，我最近在台北市做一件事情，預算執行效果評估。」

「你要知道，中華民國以前只有預算執行率，就是錢有沒有花完，花完到底有沒有效果沒有評估。」柯文哲說，過去只有事前的評估，可是很少真的說做完後，5年、10年重大工程的效率是怎樣，現在台北市政府才開始再做而已。

柯文哲認為，這表示常常錢花下去，只要求把錢花完，但錢花完到底有效沒效？所以老實講，我們現在一大堆蚊子館，這個都有檢討報告？沒有，對我來講，能把整個台灣的效能提高，恐怕市政府當務之急。

媒體追問，如果去做總統有辦法？柯文哲說，不用想那麼多，現在台北市預算執行率，2017年連繳庫的才達到81%，2018數字還在結算，「所以表示說，你看看，預算執行率加結餘款繳庫，台北市政府才81%，不是很差，但也沒有很好，還有很多改善空間。」
 

ET快訊
愷樂喝喜酒穿這樣！合照新娘網讚爆：很有禮貌
新加坡公開賽／戴資穎三局再退山口茜　化解5個賽末點闖冠軍戰
3藝人坐路邊聊天！她0偽裝被認出網全歪樓：不是剛出獄嗎

關鍵字：柯文哲,柯P,台北市

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2019客家桐花祭開幕　蔡英文：歡迎民眾到全台灣369客庄賞桐

缺席僑胞晚宴！韓國瑜休息1hr見「老朋友」...俏皮抖動：從腳底冷起來

王浩宇影射馬英九與李毅會面　馬辦：企圖誤導令人不齒

與韓國瑜4點共同之處　賴清德提「藍綠惡鬥」解方：先團結　

怎樣才是好總統？柯文哲拋「精實政府」：預算花完有沒有效？

面對黨內初選　蔡英文：有點擔心「初選應是合作而非競爭」

李毅遭強制出境　蔡英文：他的言論危及台灣安全必須請他離境

統促會取消遊行　4百「護台抗中」人士不退高喊口號

「縱使國民黨徵召韓國瑜」　王金平：誰是絆腳石還不知道

紅唇細腰超性感！韓冰登時尚雜誌　韓國瑜讚漂亮：老爸最後一個知道

手抖裝的？陳水扁拍影片駁斥　每秒震6.6下：你們雙手懸空試試

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「黑芝麻麻糬」

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

走訪韓國首爾的三大都市傳說　超陰森常鬧鬼死者近1000人！

柯文哲不願表態選總統 鍾小平幫擲筊...一丟擲出聖筊

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

呱吉首槓柯P！撇藍綠「只談是非」 超水準質詢網讚：政治早該這樣

敏感口罩妹車上突嬌喘：喔～不要　運將嚇壞祭「神器」她秒閉嘴閃人

華晨宇連唱8個是誰　連那英都認輸了！

作家母胎單身28年相親無數次　堅持以素顏示人寫下奇葩經歷

2019客家桐花祭開幕　蔡英文：歡迎民眾到全台灣369客庄賞桐

缺席僑胞晚宴！韓國瑜休息1hr見「老朋友」...俏皮抖動：從腳底冷起來

王浩宇影射馬英九與李毅會面　馬辦：企圖誤導令人不齒

與韓國瑜4點共同之處　賴清德提「藍綠惡鬥」解方：先團結　

怎樣才是好總統？柯文哲拋「精實政府」：預算花完有沒有效？

面對黨內初選　蔡英文：有點擔心「初選應是合作而非競爭」

李毅遭強制出境　蔡英文：他的言論危及台灣安全必須請他離境

統促會取消遊行　4百「護台抗中」人士不退高喊口號

「縱使國民黨徵召韓國瑜」　王金平：誰是絆腳石還不知道

紅唇細腰超性感！韓冰登時尚雜誌　韓國瑜讚漂亮：老爸最後一個知道

沒穿bra！男友當眾掀她上衣「露出長輩」：只是玩笑　心寒女火速斬斷

穿越千年的健康長壽秘訣　宜蘭綠博邀您體驗玉蘭擂茶三生湯

澎湖海上花火節18日開幕！春遊補助＋離島最高可省1500元

直擊／JUS2延誤半小時飛機終於降落！JB、有謙揮手打招呼

2019客家桐花祭開幕　蔡英文：歡迎民眾到全台灣369客庄賞桐

母親節寵妻遊倫敦　小馬疑「再傳喜事」：交給上帝

全大運／亞錦賽前暖身　郭婞淳輕鬆摘金

女癲癇發作倒地抽搐　路檢警「跳上機車開警示燈」開道送醫

埔出水緣份愛護水資源活動開跑　學習造紙貼近大自然

酒駕還想賴！男酒駕管束又駕車　謊報「他」身分遭拆穿

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

政治熱門新聞

核准統一遊行！盧秀燕：法律是唯..

韓國瑜抵加州！杉磯警鳴笛開道

韓國瑜訪美　李艷秋曝火紅原因

韓國瑜不適提早離場　市府回應了

獨／機場捕獲韓國瑜　韓粉怨行程..

韓國瑜在遊覽車開「視訊」連線波..

韓國瑜再度缺席僑胞晚宴　王淺秋..

明年1月11日台灣見　韓國瑜回..

即／統促會取消遊行！「為顧及社..

黨徵召韓國瑜變明朗　王金平：誰..

李毅來台見了誰　王浩宇PO3張..

韓國瑜護衛隊曝光　來自「復興崗..

韓國瑜拋好總統8字訣　柯文哲：..

郝柏村仍住加護病房　游淑慧：郝..

更多熱門

相關新聞

組國政顧問團　柯文哲：周詳思考沒壞處

儘管未正式宣布要參選總統，但台北市長柯文哲仍動作頻頻，13日傳出找來前考選部長林嘉誠擔任國政小組召集人，召集專家學者撰寫國政白皮書，引發外界聯想。但柯文哲解釋，台北市長的高度本來就需要一個智庫，但也不可能花很多錢去組一個正式的智庫，因此組織一個類似市長的顧問團，要外界不要想太多；至於「國政」兩字有總統層級含意，柯笑說，「那把國政改市政。」

韓國瑜拋好總統8字訣　柯文哲：廢話

影／呱吉首槓柯文哲　萬人讚爆

柯文哲備戰2020？揪扁時期高官寫國政白皮書

女全裸詭困公寓！警消入內驚見滿牆血

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

調查曝：男生喇舌最想被摸的地方

港女箱屍案／「孕肚不是我的種！」男友認殺人

快訊／樹林焚化廠維修人員遭風機捲入　肢體絞碎慘死

剛要吻新娘！前女友「婚紗上台」搶人超展開

青峰歌唱一半…看到「他」驚喜現身爆淚！

21歲女孩墜17樓亡　父親發現背後秘密

夫消失3天　她驚見天花板有手臂

女突嬌喘「喔～不要」！　運將嚇歪4字秒堵嘴

酒店少爺身體扭曲「眼珠上吊」　暴斃街頭

女全裸詭困公寓！警消入內驚見滿牆血

夏慕尼炒飯裝2盒+8個麵包只要260元

韓名演員「吸安非他命路上亂跑」被車撞

PTT爆紅「世貿Mega戰鬥哥」勝利現況曝光！

23歲存到100萬！瑤瑤「細節省錢法」曝光

謝惠仁　號召千人迎接大甲媽

更多

最夯影音

更多

手抖裝的？陳水扁拍影片駁斥　每秒震6.6下：你們雙手懸空試試

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「黑芝麻麻糬」

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

走訪韓國首爾的三大都市傳說　超陰森常鬧鬼死者近1000人！

柯文哲不願表態選總統 鍾小平幫擲筊...一丟擲出聖筊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面