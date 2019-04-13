怎樣才是好總統？柯文哲拋「精實政府」：預算花完有沒有效？

▲柯文哲遶境。（圖／柯粉俱樂部提供）

記者陳家祥／台北報導

高雄市長韓國瑜訪美期間拋出「台灣安全，人民有錢」8個字就是好總統的說法。被問到如何才是了不起的總統？同樣也是2020總統熱門候選人的台北市長柯文哲說，台灣現階段精實管理是最重要，以台北市為例，2014上任時資本門預算執行率只有66%，到了2017預算執行率加結餘款繳庫，台北市政府才81%，「不是很差，但也沒有很好，還有很多改善空間。」

柯文哲表示，台灣現階段「精實管理」是最重要，以台北市長的經驗就知道，2014年剛上任的時候資本門預算執行率只有66%，你就知道整個政府機關效能很差，「所以老實講，我最近在台北市做一件事情，預算執行效果評估。」

「你要知道，中華民國以前只有預算執行率，就是錢有沒有花完，花完到底有沒有效果沒有評估。」柯文哲說，過去只有事前的評估，可是很少真的說做完後，5年、10年重大工程的效率是怎樣，現在台北市政府才開始再做而已。

柯文哲認為，這表示常常錢花下去，只要求把錢花完，但錢花完到底有效沒效？所以老實講，我們現在一大堆蚊子館，這個都有檢討報告？沒有，對我來講，能把整個台灣的效能提高，恐怕市政府當務之急。

媒體追問，如果去做總統有辦法？柯文哲說，不用想那麼多，現在台北市預算執行率，2017年連繳庫的才達到81%，2018數字還在結算，「所以表示說，你看看，預算執行率加結餘款繳庫，台北市政府才81%，不是很差，但也沒有很好，還有很多改善空間。」

