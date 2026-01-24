　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

勇消詹能傑殉職啟動事故調查　消防局長盼還原真相

▲基隆樂利三街火災啟動事故調查。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲消防殉職案引關注，基隆消防局啟動樂利三街火警事故調查還原真相。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局昨（23日）上午於消防局六樓會議室，召開「樂利三街集合住宅火警」災害事故調查啟動會議，由局長游家懿主持，邀集局內各科室、外勤主管及「中央與地方消防人員工作安全衛生作業輔助團隊（C-PMO、L-PMO）」共同出席，針對21日安樂區樂利三街社區火警之搶救經過進行初步檢視與彙整，期盼在沉痛之中，務實檢討、策進未來救災安全。

會議開始前，全體與會人員為21日22時41分火警中英勇殉職的仁愛分隊小隊長詹能傑默哀一分鐘。游家懿表示，基隆市痛失一位優秀消防人員，後續調查將秉持「以事實與證據為依據」原則，完整還原現場狀況，所有調查皆建立在實際所見、所聞與可查證資料之上，以最嚴謹態度回應社會關切與家屬期待。

聚焦裝備與救援機制　重建救災時序

針對外界關注的共生面罩配備、快速救援機制（RIT）啟動時機及現場救災安全管制等議題，災害搶救科長蘇元鏞指出，已著手蒐整無線電通聯紀錄譯文、救災安全管制系統App時序表及現場裝備器材使用情形等資料，進行時序重建，並規劃後續關係人訪談，透過交叉比對釐清事實，向家屬與社會大眾提供正確說明。

人事室主任李昀蓁表示，此案對整體消防同仁造成極大衝擊，局內將持續關注同仁心理調適與復原狀況，透過關懷與支持機制，協助團隊度過艱難時刻，確保各項勤務在穩健狀態下持續守護市民安全。

▲基隆樂利三街火災啟動事故調查。（圖／記者郭世賢翻攝）

消防局並將報請內政部消防署核定因公殉職後，另向銓敘部申請依《公務人員退休資遣撫卹法》第53條第2項第1款規定，認定為「執行搶救災害（難）艱困任務，仍不顧生死、奮勇執行任務致死」之最高等級因公撫卹。

另由安全衛生科長余宗庭接續召開「安全及衛生防護委員會議」，職安團隊已預規劃工作期程，並將辦理「消防救災安心輔導工作坊」，由諮商心理師廖婉華等人，為局內同仁提供心理輔導與支持。

救災環境嚴峻　籲勿轉傳臆測訊息

消防局指出，詹小隊長為局內優秀種子教官，救災精神深受敬佩。本次住宅火警因室內堆積大量雜物，救災環境極為嚴峻，參與搶救同仁皆在高度風險下全力投入。調查尚未完成前，呼籲外界避免轉傳未經查證的臆測訊息，以免對殉職同仁家屬及第一線救災人員造成二度傷害。

消防局長游家懿強調，市府已依相關法規啟動對殉職同仁的褒揚與家屬照顧作業，並整合各局處資源提供後續支持；調查結果將於確認後對外說明，請社會各界給予調查小組必要空間，以專業、負責態度還原事實真相。

▲基隆樂利三街火災啟動事故調查。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►彭佳嶼觀光船遊客心臟驟停　空勤基隆外海極限吊掛

►警扮老司機直擊極樂包廂　5爆乳妹玩骰輸脫光全裸曝...負責人慘了

►水電工男友想硬上！她揮剪刀抵抗竟遭起訴　正當防衛判無罪

►抓猴實錄！小三僅穿內褲和人夫躺床　正宮「突然返家」竟被扯髮

►泰國變性人基隆鐵路街賣淫　攬客找上阿Sir！白目皮條客慘了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬克宏「墨鏡戰川普」全球瘋搶！股價狂噴74%　價格曝光
立院會期倒數法案清倉　在野5大爭議修法一次看
經過都摸一下！看霍諾德爬101　民眾「試抓看看」笑了
化工廠全面裁撤！近百員工被優退　勞工局將勞檢
1400半套5女被逮！　嫖客「被冷凍」超尷尬姿勢曝
快訊／中共中央軍委副主席張又俠落馬！　央視：涉嚴重違紀違法
B2爆《康熙》當初解散原因　小S也說好

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

險遭輾過！宜蘭83歲婦過馬路遭超載聯結車撞倒　駕駛肇逃被逮

快訊／澎湖鳥嶼船長落海失蹤！青螺沙嘴尋獲遺體　家屬悲慟認屍

勇消詹能傑殉職啟動事故調查　消防局長盼還原真相

養生館1400半套攬客！警逮5應召妹　嫖客「被冷凍」超尷尬姿勢曝

基隆勇消詹能傑殉職2／3公祭　卓揆靈堂上香承諾改進制度

收廠商回扣360萬「賄款直接塞抽屜」　桃園前復興區長判刑12年

燒雜草引燃到屋內！澎湖西嶼民宅竄火　屋頂燒穿慘況曝光

澎湖馬公帆布行竄火！焦黑濃煙狂竄　警消出動27人馳援

彰化82歲嬤買菜遭拖板車輾過！臟器外露慘死　家屬見菜籃車淚崩

養雞場老闆虐殺員工！判13年喊「被害變被告」　死者女兒怒揭真相

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

銀行內撞擊畫面曝

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

險遭輾過！宜蘭83歲婦過馬路遭超載聯結車撞倒　駕駛肇逃被逮

快訊／澎湖鳥嶼船長落海失蹤！青螺沙嘴尋獲遺體　家屬悲慟認屍

勇消詹能傑殉職啟動事故調查　消防局長盼還原真相

養生館1400半套攬客！警逮5應召妹　嫖客「被冷凍」超尷尬姿勢曝

基隆勇消詹能傑殉職2／3公祭　卓揆靈堂上香承諾改進制度

收廠商回扣360萬「賄款直接塞抽屜」　桃園前復興區長判刑12年

燒雜草引燃到屋內！澎湖西嶼民宅竄火　屋頂燒穿慘況曝光

澎湖馬公帆布行竄火！焦黑濃煙狂竄　警消出動27人馳援

彰化82歲嬤買菜遭拖板車輾過！臟器外露慘死　家屬見菜籃車淚崩

養雞場老闆虐殺員工！判13年喊「被害變被告」　死者女兒怒揭真相

陸劇男神雪中擁吻爆紅女星！一路親回家「轉圈牆咚」激烈到出意外

台南市勞工局曾文園區開辦生活花藝課程　學員親手創作美學新體驗

SGA轟47分白搭　雷霆爆冷輸球無緣破勇士單季73勝紀錄

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！股價狂噴74%　價格曝光

「寵物易誤食清單」懶人包　百合花、肥料都上榜居家用品超常見

開基玉皇宮五度贊助監護兒少添新衣　黃偉哲感謝民間攜手關懷弱勢

成軍13年...冰球樂團「首唱北流1分鐘售完」宣佈加場卻道歉：不是故意的

險遭輾過！宜蘭83歲婦過馬路遭超載聯結車撞倒　駕駛肇逃被逮

幕後／府院級王牌或政治明星？　綠台北市長難產小雞也焦慮

永別了時尚大師！ 安海瑟薇送Valentino最後一程

【停紅燈下一秒全撞飛】轎車突然暴衝　機車騎士全傻眼！

社會熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

即 ／貨車起步輾過買菜婦　臟器外露慘死

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

外籍男超速6次挨罰2萬5　「送達程序違法」全撤銷

採訪車撞銀行「駕駛曝光」　50萬交保

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

50歲噁男性侵老闆10歲孫女！拍片存雲端曝光

即／三立採訪車衝銀行釀10傷　將依過失傷害送辦

阿公猥褻孫女　還辯：沒剝奪你處女膜

台東晚間墜橋！16歲少年緊急送醫

醫美夫妻竊電挖比特幣　2員工判賠台電3348萬

更多熱門

相關新聞

基隆勇消詹能傑2／3公祭　卓揆赴靈堂表敬

基隆勇消詹能傑2／3公祭　卓揆赴靈堂表敬

基隆市日前發生暗夜火警，造成2死4傷，其中基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑因公殉職，消息震驚各界。行政院長卓榮泰今（24日）上午前往梵宇天閣詹能傑靈堂上香，向家屬致意，表達最高敬意與不捨，並承諾政府將全力協助家屬所需，未來也將精進救災制度與處理機制。

澎湖西嶼民宅竄火　屋頂燒穿慘況曝光

澎湖西嶼民宅竄火　屋頂燒穿慘況曝光

消防小隊長詹能傑殉職　追贈獎章、追晉職務

消防小隊長詹能傑殉職　追贈獎章、追晉職務

中油林園廠又出事　攔油迴廊火警黑煙狂竄

中油林園廠又出事　攔油迴廊火警黑煙狂竄

即／新北宮廟陷火海　恐怖黑煙狂竄

即／新北宮廟陷火海　恐怖黑煙狂竄

關鍵字：

基隆市火警消防殉職災害調查心理輔導救災安全

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！

霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚：不是一般人

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

滑手機撞見老公出軌！律師認證「最強抓姦神器」

美髮店洗頭較持久？她實測「4天不會癢」　內行揭3關鍵

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」！萬人炸鍋

貝克漢長子婚禮被迫「與母共舞」！她淚崩全場尷尬

即 ／貨車起步輾過買菜婦　臟器外露慘死

蹭「霍諾德爬101」翻車！　攀岩品牌：太離譜了

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

低溫、大雨雙特報齊發！4縣市恐跌破10度

更多

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面