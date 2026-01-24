勇消詹能傑殉職啟動事故調查　消防局長盼還原真相

▲消防殉職案引關注，基隆消防局啟動樂利三街火警事故調查還原真相。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局昨（23日）上午於消防局六樓會議室，召開「樂利三街集合住宅火警」災害事故調查啟動會議，由局長游家懿主持，邀集局內各科室、外勤主管及「中央與地方消防人員工作安全衛生作業輔助團隊（C-PMO、L-PMO）」共同出席，針對21日安樂區樂利三街社區火警之搶救經過進行初步檢視與彙整，期盼在沉痛之中，務實檢討、策進未來救災安全。

會議開始前，全體與會人員為21日22時41分火警中英勇殉職的仁愛分隊小隊長詹能傑默哀一分鐘。游家懿表示，基隆市痛失一位優秀消防人員，後續調查將秉持「以事實與證據為依據」原則，完整還原現場狀況，所有調查皆建立在實際所見、所聞與可查證資料之上，以最嚴謹態度回應社會關切與家屬期待。

聚焦裝備與救援機制 重建救災時序

針對外界關注的共生面罩配備、快速救援機制（RIT）啟動時機及現場救災安全管制等議題，災害搶救科長蘇元鏞指出，已著手蒐整無線電通聯紀錄譯文、救災安全管制系統App時序表及現場裝備器材使用情形等資料，進行時序重建，並規劃後續關係人訪談，透過交叉比對釐清事實，向家屬與社會大眾提供正確說明。

人事室主任李昀蓁表示，此案對整體消防同仁造成極大衝擊，局內將持續關注同仁心理調適與復原狀況，透過關懷與支持機制，協助團隊度過艱難時刻，確保各項勤務在穩健狀態下持續守護市民安全。

消防局並將報請內政部消防署核定因公殉職後，另向銓敘部申請依《公務人員退休資遣撫卹法》第53條第2項第1款規定，認定為「執行搶救災害（難）艱困任務，仍不顧生死、奮勇執行任務致死」之最高等級因公撫卹。

另由安全衛生科長余宗庭接續召開「安全及衛生防護委員會議」，職安團隊已預規劃工作期程，並將辦理「消防救災安心輔導工作坊」，由諮商心理師廖婉華等人，為局內同仁提供心理輔導與支持。

救災環境嚴峻 籲勿轉傳臆測訊息

消防局指出，詹小隊長為局內優秀種子教官，救災精神深受敬佩。本次住宅火警因室內堆積大量雜物，救災環境極為嚴峻，參與搶救同仁皆在高度風險下全力投入。調查尚未完成前，呼籲外界避免轉傳未經查證的臆測訊息，以免對殉職同仁家屬及第一線救災人員造成二度傷害。

消防局長游家懿強調，市府已依相關法規啟動對殉職同仁的褒揚與家屬照顧作業，並整合各局處資源提供後續支持；調查結果將於確認後對外說明，請社會各界給予調查小組必要空間，以專業、負責態度還原事實真相。