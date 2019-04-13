籲君子之爭　賴清德：請總統蔡英文網軍不要再攻擊我

▲賴清德籲請蔡英文的網軍不要攻擊抹黑，並公開表達「如果我贏了就要全力支持我」。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

前行政院長賴清德指出，民進黨需要總統初選，他與蔡英文總統可透過初選平台說明治國理念，爭取國人支持，他希望是場君子之爭，初選如果他輸了，會全力支持蔡英文，相對，希望蔡英文也能公開表達，「如果我贏了就要全力支持我」，賴清德籲請「蔡英文的網軍不要再攻擊抹黑我，這對未來團結沒有助益！」

賴清德說，初選本來就是一道民主程序，民進黨需要這場初選，而且是典範級君子之爭，初選更加民主才能有助於初選後未來的團結。藉由初選君子之爭，可以避免以往初選的副作用，參加初選的2人，可以利用初選平台，說明各自的治國理念，未來要將台灣帶往何處，爭取國人的支持，讓民進黨重新感動國人，更團結民進黨，他力行「五不」，希望蔡總統可以看到這點。

對於民進黨中執會的決議，賴清德強調，他不會改變君子之爭的決心與承擔台灣責任的想法，對民進黨的團結他認為不能放棄，打場君子之爭，展現民主風度，輸的人支持贏的人是最起碼的，他是民進黨員，與蔡英文是「同志」不是「敵人」，所以請約束停止網軍的攻擊抹黑，努力爭取國人支持。

對於高雄市長韓國瑜說「總統的條件是台灣安全、人民有錢」，賴清德強調，韓國瑜是高雄市長，提出很多口號，他認為要給韓國瑜時間做好高雄市政，對於韓國瑜的「總統的條件」應留給社會評論，他不予回應。