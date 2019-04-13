台江文化中心慶開幕　賴清德：台南文化首都理念再邁前一步

▲台江文化中心歷經3任市長共計15年時間，4月13日晚上正式開館啟用，前台南市長賴清德到場祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台江文化中心2004年由在地組織、文化教育界人士及社團大廟領袖等公民倡議發起，歷經3任市長共計15年時間，4月13日晚上正式開館啟用，前行政院長賴清德受邀致詞指出，台江文化中心的啟用，除是台南新地標外，更代表台南文化首都理念再邁前一步。

台南市長黃偉哲指出，台江文化中心歷經3任市長，是由基層在地公民、不分老少攜手推動，一步一步進而完成的公共建設，是文化傳承的基地，是屬於台江人的驕傲，未來也將成為台南市重要藝文創造培育基地，以教育推廣、在地紮根的概念培養更多藝文欣賞的人口，持續擴充地方藝文能量。

台江文化中心為台南海線區域首要專業展演設施，也是台南縣市合併後唯一新建的文化中心，為慶祝正式開幕啟用，以「慶成」為主題展開一系列台江文化中心活動。未來不僅是看表演、閱讀、學習的場所，也將以在地文化為本，社區居民為主體，融合藝術人才資源，展現更具深度與生命力的創作，文化的創藝與輸出就從台江開始。對於這項全國首創融合「演藝廳、圖書館、社區大學」三項功能合一的文化中心，由衷感激各界催生人士，這棟美麗的建築將是台江人的驕傲。

前台南市長賴清德指出，台江文化中心的啟用，除是台南新地標外，更代表台南文化首都理念再邁前一步。在台江文化中心將有各種文化活動，藝術表演或展演，他希望父老鄉親可以在早上、下午，任何時間都可以悠遊在台江文化中心，這是地方1、20年來的期盼，他特別感謝台南市文化局長葉澤山團隊的努力完成。

為慶祝台江文化中心正式開幕，在第10年的台江文化季，以「慶成」為主題，展開一系列台江文化中心開幕活動，在13日開幕演出儀式中，以地方海尾宋江陣「起鼓」擊出第一響，傳達祈福與傳承的精神；秀琴歌劇團則以蟠桃大會帶來眾神的祝福，緊接著以戲中戲轉換至現代背景《安平追想曲》之《落地掃》片段畫面，接續由台南市民族管絃樂團演奏台江歌曲，搭配國小合唱團及喜悅舞蹈團舞者引領觀眾，感受台江人的精神及想望，在台南人劇團開幕大戲的歌舞中，帶來台江人的記憶,隨著祝禱詞的祝福、喜氣鞭炮聲中啟動了台江文化中心的開館。