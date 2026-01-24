西班牙高鐵對撞45死！　調查揭「鐵軌斷40公分」疑釀禍





▲ 乘客從車窗逃出傾斜的車廂。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西班牙南部亞達穆斯鎮18日發生高鐵出軌相撞事故，造成45人罹難。初步調查報告23日出爐，直指鐵軌在列車通過前就已經斷裂，這條近40公分的裂縫可能就是釀禍關鍵。且調查人員發現，悲劇發生前至少有3列火車也曾駛過同一路段，車輪皆留下與斷軌吻合的缺口痕跡。

最後3節車廂脫軌 對撞釀慘劇

這起事故發生於當地18日晚間約7時45分左右，民營鐵路公司Iryo一列從馬拉加開往馬德里的高速列車，行經科爾多瓦省亞達穆斯路段時，最後3節車廂突然脫軌衝向對向軌道，正面撞上國營Renfe公司開往韋爾瓦的列車，導致Renfe列車前2節車廂出軌墜入深溝，死傷者多集中在這2節車廂。

事故前3列車曾駛過 車輪留凹痕

綜合BBC等外媒，鐵路事故調查委員會分析現場發現的斷裂鐵軌碎片及多列車輪後指出，Iryo列車第6節車廂脫軌是因駛過「完全不連續」的斷軌段，進而拖曳後方車廂一併出軌。且當天下午5時21分、晚間7時1分及7時9分通過該路段的3列列車，車輪上也都有相似的凹痕。

交通部長坦言：斷軌難即時發現

交通部長普恩特（Óscar Puente）坦言，鐵軌斷裂是歐洲反覆出現的問題，歐洲鐵路局（ERA）每年接獲約3000件斷軌通報，但若此次斷裂發生在事故前幾小時內，便無法即時發現。

他已下令全面檢查事故路段所有鐵軌，並稱可能需要實施新的控管措施，因為這起事故造成極為不幸的後果。這是西班牙10多年來最嚴重的鐵路事故，僅次於2013年加利西亞造成80死140傷的高鐵出軌事故。