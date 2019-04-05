剩2天連假天氣爆好！一路暖回30°C夏天　下波「變天轉雨」時間出爐

▲到下周二之前，各地天氣穩定，降雨不多，高溫一路回暖飆30度，有夏天的感覺。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

清明連假剩下2天，氣象局指出，周六起到下周二各地都是多雲到晴好天氣，降雨不多，白天溫度越來越高，高溫都可來到28至30度，尤其下周二各地高溫更上看30到33度。不過，下周三開始，環境轉為東北風，迎風面北部、東半部將變天轉雨。

氣象局預報員張承傳表示，周六開始到下周二，各地天氣穩定，都是多雲到晴好天氣，降雨也不多，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨。

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▲▼周六至下周二各地天氣穩定，高溫上看30度以上。（圖／中央氣象局）

接下來幾天，白天溫度會越來越高，周六起，高溫都可以來到28－31度，尤其下周二西南風偏強，全台高溫上看30至33度。不過周六至下周二各地早晚低溫約19至22度，中南部日夜溫差大，仍要提醒大家留意氣溫變化。

下一波變天時間點落在下周三，屆時環境轉為東北風，迎風面的北部及東半部地區將轉陰雨、高溫略降，中南部地區雲量也稍增。下周四、五加上華南雲雨區東移，雨區將逐步擴大到中部以北、東半部；東北季風這時候也會增強，北部高溫下降至23、24度，低溫則約18、19度。

▲下周三北東變天轉雨，高溫也會略降。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

下周三以前（6日至10日）金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，周日起至下周三（7日至10日）西半部地區也有局部霧或低雲，行車用路請注意安全，交通往返也請留意航班資訊。

氣象專家吳德榮則在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，周六、日（6、7日）各地多雲時晴、白天舒適至微熱；東半部及午後山區有零星短暫降雨的機率。另根據最新模式模擬顯示，下周一、二（8、9日）天氣大多晴朗，氣溫更高，白天暖熱似夏，日夜溫差較大；僅午後山區有零星降雨的機率。

下周三（10日）鋒面接近、北台灣及中南部山區降雨機率提高；下周四（11日）鋒面影響，將帶來降雨及氣溫的變化。至於各地受影響的程度，模式模擬將持續調整，需再觀察。