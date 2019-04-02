慶祝新年號決定！樂桃航空推「令和SALE」　日本出發航線1500元起

▲樂桃航空推出令和促銷，限定日本出發國內、國際航線。（圖／翻攝自樂桃航空日本官網）

記者賴文萱／台北報導

樂桃航空因應日本新年號「令和」公布，在日本官網順勢推出「令和」SALE，自4月3日22:00至4月7日23:59止，促銷日本出發航線，其中包含東京、大阪、沖繩、仙台、札幌飛台北／高雄航線，單程最低2,590日圓起，若加上稅金，換算台幣約1500元。

樂桃航空在日本官網推出「令和促銷」，限定日本出發的國內線及國際線航班，促銷時間自4月3日22:00至4月7日23:59止（日本時間），搭乘期間則為2019年4月10日至令和元年10月26日止，但適用期間會因航線有所差異。

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▲樂桃航空「令和」SALE，包含東京、大阪、沖繩、仙台、札幌飛台北／高雄航線都有促銷。（圖／翻攝自樂桃航空FB粉絲專頁）

在促銷航線部分，包含東京、大阪、沖繩、仙台、札幌飛台北／高雄航線，都有納入促銷，最便宜單程未稅最低2,590日圓起。根據試算，若加機場稅金以及1000日圓出境稅，旅客最便宜有機會用1500元左右就買到機票。

樂桃航空也在官網指出，這次促銷也包含4月的機票，旅客可以趁機來一趟「平成最後之旅」以及開啟「令和最初之旅」。